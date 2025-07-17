Европа нарастила закупки российской нефти до максимума

По итогам мая суммарные доходы российских экспортеров от продажи нефти в европейские страны достигли трехмесячного максимума и составили 407,4 миллиона евро. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За отчетный период закупки ЕС российской нефти увеличились на 5,5 процента в сравнении с апрельским показателем. Лидерами по объемам импорта среди европейских стран оказались Словакия и Венгрия. Первая страна приобрела у РФ нефть на общую сумму в 205,9 миллиона евро, а вторая — на 201,5 миллиона.

Снижение закупок Словакией полностью компенсировало резкое наращивание импорта Венгрией. Если в первую страну поставки российской нефти упали на 5,8 процента в месячном выражении, то во вторую, напротив, увеличились на 22 процента. В целом же с начала 2025 года ЕС приобрел у России нефть на общую сумму в 2,3 миллиарда евро, сократив закупки сырья на 600 миллионов евро.

С конца декабря 2022 года власти ЕС запретили российским экспортерам поставлять нефть в регион морским путем. Параллельно с этим вступил в силу механизм потолка цен на сырье из РФ. ЕС запретил покупателям из третьих стран импортировать российскую нефть, если ее доставка осуществляется морским путем по цене выше 60 долларов за баррель. Нарушившим эти условия судам будут грозить санкции и попадание в черный список ЕС.

В настоящее время импортировать российскую нефть в ЕС можно только через трубопровод «Дружба» и только в некоторые страны блока, включая Венгрию и Словакию. Подобное исключение было обусловлено высокой зависимостью экономик этих государств от поставок российского сырья. В скором времени ограничения в отношении российской нефти могут усилиться. Ряд стран ЕС продолжают настаивать на снижении потолка цен до 45-50 долларов за баррель или установлении планки на уровне на 15 процентов ниже рыночной стоимости.

Подобным образом они хотят снизить доходы России от продажи сырья и ограничить возможности для продолжения боевых действий на Украине. Это предложение вошло список инициатив в рамках 18-го пакета санкций, однако в итоге его не удалось согласовать из-за жесткой позиции Венгрии, Словакии и Мальты.