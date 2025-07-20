Латвия выкупит у шведов акции операторов связи. Наконец-то кто-то задал вопрос: Зачем?

Шведская компания Telia Company (Telia) подписала меморандум о взаимопонимании с Латвией, Latvenergo и Латвийским государственным центром радио и телевидения (LVRTC) о продаже всех принадлежащих ей акций оператора фиксированной связи Tet и мобильного оператора LMT, сообщает Telia.

Стороны планируют подписать окончательное соглашение до конца 2025 года, а завершить сделку — в первой половине 2026 года.

А как раз накануне этой сделки, 17 июля, экономист Гунтарс Витолс в подкасте "Piķis un ģēvelis!" на tv3.lv заявил, что экономических оснований для такого шага нет.

«Сейчас, когда денег нет, обсуждают выкуп Tet и LMT в полную собственность государства. Вопрос — зачем и почему именно сейчас? Во-первых, я не вижу причин, зачем. Во-вторых, когда бюджет выжат досуха, ищут 150 миллионов, не хватает средств на все сферы. Почему мы должны тратить как минимум 500 миллионов, чтобы что-то выкупить?»

Экономист подчеркнул, что Tet и LMT уже сейчас являются прибыльными компаниями и стабильно приносят доход в бюджет.

«То, что они как-то не договорились — шведы хотят оставить всё как есть, а наше правительство хочет более динамичного развития — так уже лет двадцать», — добавил Витолс.

Он также отметил: «Учитывая такие суммы, я действительно не понимаю, зачем это делать сейчас, ведь денег нет. У самого Latvenergo тоже нет средств. Latvenergo недавно занял 300 миллионов евро и заявил, что они нужны для обеспечения ликвидности и оборотных средств — то есть на текущие нужды. Что касается LVRTC — половину своей прибыли они получают в виде дивидендов от LMT»