Latvijas AvIze публикует расследование с продолжением — причем на деньги Министерства культуры и Евросоюза. Пытливые корреспонденты ищут и находят на магазинных полках майонез с кириллицей на упаковке, а то и лимонад, «этикетки которого украшает стилизованный знак качества СССР». Согласно данным Eurostat, наша республика занимает 3-е место в ЕС, после Словакии и Венгрии, по импорту из РФ — у нас это 277 евро в год на человека (2024), тогда как в среднем по ЕС только 80 евро.

«Товары, которые ввозят в Латвию из третьих государств, в том числе России, и которые подвергаются таможенной процедуре «запуск в свободный оборот», становятся товарами ЕС. Это означает, что эти товары после оформления таможенной формальности в Латвии могут свободно перемещаться по всему внутреннему рынку ЕС. Как разъясняют эксперты Департамента рынка и прямой поддержки Министерства земледелия, таможенные процедуры проводят на пунктах погранконтроля Латвии, которые находятся на внешних границах ЕС. Даже если конкретный товар уже изначально предназначен к поставке в другое государство-участник ЕС, он может быть растаможен в Латвии как в первом пункте ввоза и после растаможки отправлен в пункт конечного назначения в другом государстве».

За I квартал 2025 года в ЛР было ввезено из РФ продуктов на 4,6 миллионов евро, и также на 4,5 миллионов — сырья для животноводства. Много импортировано льняного семени (2,2 тысячи т на 997,8 тысяч евро), жмыха растительного масла (2,4 миллиона т на 1,4 миллиона евро). Льняное семя из Латвии далее реэкспортируется в Германию и Бельгию. «Сходным образом, - отмечает Latvijas AvIze, -также в Латвию может попасть российская продукция из других государств ЕС. Например, в связи с существенными объемами импорта российских огурцов в Польшу эксперты отмечают, что часть из ввезенной продукции может быть реэкспортирована далее в иные государства-участники и таким образом попасть, например, в Латвию».

Газета обращает внимание на политику Брюсселя: «ЕС решил повысить ставки ввозной таможенной пошлины на отдельные сельскохозяйственные продукты России и Беларуси. К тому же в конце этого лета политика высших таможенных тарифов будет существенно расширена, ибо в июне было утверждено повышение тарифов на все российские и белорусские сельскохозяйственные и продовольственные продукты, а также средства удобрения. Регула, вступившая в силу 1 июля 2025 года... начнет применяться в четыре недели после ее вступления в силу».

Итак, теперь дополнительным 50-процентным налогом обложат: азотные и комплексные минудобрения, эфирные масла, казеин, сырые кожи, хлопок, шелк и другие продукты. «Однако новая регула Европы не затронет, например, рыбы и рыбных изделий», - сокрушается Latvijas AvIze. Опрошенные чиновники Минземледелия обещают «активно поддерживать вопрос». Меж тем, в прошлом году европейцы купили у РФ филе лосося на 17 000 000 евро, и пикши на 9 000 000 евро. Всего ЕС за 2024 год импортировал 180 000 тонн российской рыбы и рыбопродуктов.