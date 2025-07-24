НВС закупит более 30 произведенных в Латвии военных внедорожников VRF

Национальные вооруженные силы (НВС) и ООО "VR Cars" подписали договор о покупке более 30 легких тактических транспортных средств VRF" (ранее - "VR Fox"), разработанных конкретно для нужд НВС и отвечающих проектным требованиям, сообщили в Министерстве обороны.

Сумму контракта и конкретное количество транспортных средств министерство не раскрыло.

Планируется, что первые транспортные средства НВС получат в начале 2027 года.

На основании договора в Латвии началось полномасштабное производство "VRF" с привлечением местных предприятий к изготовлению комплектующих запчастей.

Дизайн транспортного средства разработан с учетом приоритета модульности: автомобиль пригоден для различных подразделений вооруженных сил, боевых задач, и его легко переделать из автомобиля формата багги в джип и наоборот. Автомобиль уникален своей производительностью и сочетает в себе маневренность легкого багги и прочность внедорожника, подчеркивают в Минобороны.

Как сообщалось, в конце прошлого года правительство поддержало идею Минобороны о приобретении этих тактических транспортных средств.

По данным "Firmas.lv", в прошлом году оборот "VR Cars" достиг 76 200 евро, а прибыль - 50 537 евро. Владельцами предприятия являются Али Янсонс (75%) и Мартиньш Дзенитис (25%). Предприятие основано в 2021 году, его основной капитал составляет 2800 евро.

Янсонс и Дзенитис имеют более чем 20-летний опыт работы в автоспорте, являются призерами чемпионатов Латвии и Балтии по ралли и ралли-кроссу, а также победителями этапов чемпионата Европы по ралли.