Baltijas balss logotype

НВС закупит более 30 произведенных в Латвии военных внедорожников VRF 2 1158

Бизнес
Дата публикации: 24.07.2025
LETA
НВС закупит более 30 произведенных в Латвии военных внедорожников VRF
ФОТО: LETA

Национальные вооруженные силы (НВС) и ООО "VR Cars" подписали договор о покупке более 30 легких тактических транспортных средств VRF" (ранее - "VR Fox"), разработанных конкретно для нужд НВС и отвечающих проектным требованиям, сообщили в Министерстве обороны.

Сумму контракта и конкретное количество транспортных средств министерство не раскрыло.

Планируется, что первые транспортные средства НВС получат в начале 2027 года.

На основании договора в Латвии началось полномасштабное производство "VRF" с привлечением местных предприятий к изготовлению комплектующих запчастей.

Дизайн транспортного средства разработан с учетом приоритета модульности: автомобиль пригоден для различных подразделений вооруженных сил, боевых задач, и его легко переделать из автомобиля формата багги в джип и наоборот. Автомобиль уникален своей производительностью и сочетает в себе маневренность легкого багги и прочность внедорожника, подчеркивают в Минобороны.

Как сообщалось, в конце прошлого года правительство поддержало идею Минобороны о приобретении этих тактических транспортных средств.

По данным "Firmas.lv", в прошлом году оборот "VR Cars" достиг 76 200 евро, а прибыль - 50 537 евро. Владельцами предприятия являются Али Янсонс (75%) и Мартиньш Дзенитис (25%). Предприятие основано в 2021 году, его основной капитал составляет 2800 евро.

Янсонс и Дзенитис имеют более чем 20-летний опыт работы в автоспорте, являются призерами чемпионатов Латвии и Балтии по ралли и ралли-кроссу, а также победителями этапов чемпионата Европы по ралли.

Читайте нас также:
#закупки #минобороны #производство
5
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го июля

    Практика уже показала. Что этот латвийский металлом прекрасно горит от FPV, а заодно и "утилизирует" хохолонацистов. Спасибо латвийским производителям данного тарантаса.

    7
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    25-го июля

    Фары без защиты, нет прожекторов дальнего света и. д. Свиней пасти и только.

    7
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц
Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц Иконка видео
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы 844
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса 1 349
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников 3 1137
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии Эксклюзив!
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии 2 1625

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 16
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 23
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 30
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 37
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 46
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 52
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 16
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 23
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 30

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео