Китай прекратил покупать нефть у США

В июне 2025-го Китай впервые за три года не купил нефть у США.

В июне 2025-го Китай впервые за три года прекратил покупать нефть у США. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщают СМИ.

В мае поставки американского сырья в Китай оценивались в 72,8 миллиона долларов — сокращение в месячном выражении составило 4,2 раза. В январе США поставили нефти на 461,5 миллиона, а в декабре — 513 миллионов. С начала 2025-го импорт сырья составил 1,33 миллиарда — год к году поставки сократились в 1,9 раза в физическом и в 2,1 раза — в денежном выражении.

В то же время КНР увеличила закупки нефти из Саудовской Аравии (в июне прирост составил 36 процентов в месячном выражении) — до 3,87 миллиарда долларов, а также из Малайзии (3,4 миллиарда, плюс 52 процента), ОАЭ (1,38 миллиарда, плюс 18 процентов) и Кувейта (732 миллиона долларов, плюс 15 процентов). Крупнейшим экспортером нефти в Китай в июне осталась Россия с показателем в 3,95 миллиарда долларов (поставки выросли на 1 процент).

По данным таможни, поставки сырья из США теперь занимают незначительную долю в общем импорте — порядка 0,1 процента нефтяного импорта Китая в физическом выражении и 0,9 процента — в денежном.