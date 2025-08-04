Вам и не снилось! Принадлежащий семье Шкеле холдинг в прошлом году заработал десятки миллионов

Холдинговая компания ООО «Sabiedrība privātajiem ieguldījumiem», принадлежащая семье бывшего премьер-министра Андриса Шкеле, в прошлом году работала с оборотом в 19,815 миллиона евро, что на 11,7% меньше, чем в 2023 году, однако прибыль группы выросла в 5,7 раза и достигла 22,955 миллиона евро, свидетельствуют данные «Firmas.lv», пишет ЛЕТА.

Одновременно в прошлом году из прибыли за 2024 год были выплачены внеочередные дивиденды в размере 12,738 миллиона евро.

В отчёте правления компании указано, что в марте 2024 года в результате реорганизации дочерние предприятия ООО «Inpo 15» и ООО «Inpo 16» были присоединены к ООО «Inpo 12», а в апреле часть ООО «Inpo 4» была выделена и присоединена к ООО «Privāto aktīvu konsultācijas».

Также в отчёте отмечается, что дочерняя компания холдинга ООО «Inpo 30» приобрела 19% голосующих акций и 49% привилегированных акций АО «Arbo Windows Trading». По данным «Firmas.lv», 16 января 2025 года в результате реорганизации «Arbo Windows Trading» была исключена из Регистра предприятий, будучи присоединённой к АО «Arbo Windows». В настоящее время ООО «Inpo 30» принадлежит 47,92% привилегированных акций категории A и 0,42% обыкновенных акций «Arbo Windows».

В январе 2025 года «Inpo 30» предоставила банку гарантию по кредиту, выданному «Arbo Windows», с максимальной суммой обязательств в 5,25 миллиона евро.

С мая 2024 года доля участия группы в аффилированной компании ООО «N2 Global» уменьшилась с 28,45% до 17,45%.

В 2024 году группа увеличила уставный капитал в компаниях ООО «Inpo 3», «Inpo 17», «Inpo 21», «Inpo 22», «Inpo 26» и «Inpo 30».

Также в отчёте указано, что в декабре прошлого года дочерняя компания ООО «LAP1R» заключила договор о концерне с ООО «MBO Invest», которая ныне переименована в ООО «NordBus Group». Цель договора – реализация общей стратегической деятельности в сфере общественного транспорта совместно с АО «Liepājas autobusu parks» и АО «Nordeka».

Договор вступил в силу 2 января 2025 года. Согласно условиям, «LAP1R» является зависимым предприятием, а ведущей компанией концерна – «NordBus Group». С целью повышения эффективности хозяйственной деятельности «Liepājas autobusu parks» принял решение изменить модель работы, постепенно заменяя находящиеся в собственности автобусы на арендуемые. В 2025 году уже была совершена первая сделка аренды.

В феврале 2025 года группа учредила новую дочернюю компанию – ООО «PAP kapitāls», а в марте продала инвестиции в дочерней компании ООО «Port Management». В апреле ООО «Inpo 4» была присоединена к «Privāto aktīvu konsultācijas», а в июле «Inpo 21» вложила средства в ООО «MCH Port», получив 50% долю.

В текущем году руководство группы планирует искать новые инвестиционные возможности.

В 2023 году консолидированный оборот группы «Sabiedrība privātajiem ieguldījumiem» составил 22,444 миллиона евро, а прибыль – 3,989 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что компании полностью принадлежит ООО «Privāto aktīvu pārvalde», которая создаёт отдельные дочерние компании с названием «Inpo» для инвестиционной деятельности.

ООО «Privāto aktīvu pārvalde» владеет:

65,25% ООО «Rīgas jahtu centrs "Andrejosta"» (через «Inpo 1»),

62,99% ООО «Jahtu serviss "Andrejosta"» (через «Inpo 2»),

50% долей ООО «BK pakalpojumi», ООО «Aģentūra BK» и ООО «Baltā kāpa» (через «Inpo 11»),

100 акциями АО «Latvijas gāze» (через «Inpo 12»),

67% ООО «LAP1R», которой принадлежит 60,12% акций АО «Liepājas autobusu parks» и 100% ООО «Rumba Tours» (через «Inpo 17»),

48,93% ООО «Ogres piens» (через «Inpo 20», остальные 51,07% принадлежат Мадаре Шкеле-Дупате),

50% ООО «Multi Capital Holdings» и 50% ООО «MCH Port» (через «Inpo 21»),

35,76% ООО «Baltic Investor Team» (через ликвидируемую «Inpo 23»),

24,98% акций АО «Būvniecības un attīstības projekti» (через «Inpo 26»),

17,45% ООО «N2 Global» (через «Inpo 27»),

47,92% привилегированных акций и 0,42% обыкновенных акций АО «Arbo Windows Trading» (через «Inpo 30»).

Также «Privāto aktīvu pārvalde» принадлежит 100% ООО «Privāto aktīvu konsultācijas» и 100% капитала ООО «Centrus Real Land».

Компания «Sabiedrība privātajiem ieguldījumiem» зарегистрирована в июне 2007 года, её уставный капитал составляет 79 166 200 евро. Владельцы компании: Кристиана Либане-Шкеле (30%), Анете Шкеле-Петерсоне (25%), Мадара Шкеле-Дупате (25%), Ивета Смилга-Кронгорне (10%) и Эдгар Шкендерис (10%).