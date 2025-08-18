Страна НАТО резко нарастила закупки российского масла

Экспорт подсолнечного масла из России в Турцию вырос на 63 процента.

За семь месяцев этого года Россия поставила в Турцию больше 560 тысяч тонн подсолнечного масла. В денежном выражении речь идет об экспорте почти на 640 миллионов долларов. Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то объем поставок увеличился на 17 процентов в натуральном выражении и на 63 процента в стоимостном.

Отмечается, что в списке основных стран-покупателей этой российской продукции Турция занимает второе место. Первое принадлежит Ирану, а третье — Индии.