Страна НАТО резко нарастила закупки российского масла

Бизнес
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
Страна НАТО резко нарастила закупки российского масла
ФОТО: Freepik

Поставки подсолнечного масла в Турцию выросли на 63 процента.

Экспорт подсолнечного масла из России в Турцию вырос на 63 процента.

За семь месяцев этого года Россия поставила в Турцию больше 560 тысяч тонн подсолнечного масла. В денежном выражении речь идет об экспорте почти на 640 миллионов долларов. Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то объем поставок увеличился на 17 процентов в натуральном выражении и на 63 процента в стоимостном.

Отмечается, что в списке основных стран-покупателей этой российской продукции Турция занимает второе место. Первое принадлежит Ирану, а третье — Индии.

  • Мп
    Мимо проходил
    18-го августа

    Я так понимаю: сейчас от решений трампа пуканы многий европолитиков будут просто подгорать и адски взрываться. И турки тут как тут с маслицем, чтобы не болело. Те из латвийских политиков, кто поумнее, уже загазали небось...

