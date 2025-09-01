Baltijas balss logotype
Цены на свинину, похоже, взлетят. Под Огре вынужденно уничтожат 23 тысячи свиней 5 1225

Бизнес
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Цены на свинину, похоже, взлетят. Под Огре вынужденно уничтожат 23 тысячи свиней
ФОТО: LETA

В свиноводческом комплексе ООО "Baltic Pork", где содержится 23 307 свиней, выявлена африканская чума свиней (АЧС), сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

В ведомстве пояснили, что информация о числе свиней на подворье изменилась, так как изначально она была получена из базы данных Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), а затем на месте был проведён актуальный пересчёт поголовья. Также в ПВС подчеркнули, что в процессе ликвидации вспышки данные о количестве свиней на подворье могут снова измениться.

Комплекс расположен в Лауберской волости Огрского края.

Чтобы ликвидировать очаг вспышки и предотвратить дальнейшее распространение болезни, все животные на ферме будут уничтожены.

ПВС в заражённой зоне проводит мероприятия по борьбе с болезнью и её ограничению, а также проводит эпидемиологическое расследование.

Вокруг заражённого хозяйства установлена карантинная зона. Во всех свиноводческих хозяйствах в этой зоне ПВС будет проводить усиленные проверки состояния здоровья животных и соблюдения требований биобезопасности. В карантинной зоне введены ограничения на перемещение свиней и продукции свиноводства.

ПВС подчёркивает, что в данный момент риск заноса вируса в хозяйства особенно высок — он может попасть в помещения с обувью, одеждой, инструментами или транспортом.

ПВС напоминает владельцам свиней, что независимо от размера хозяйства единственный способ защитить животных от заражения — строгое соблюдение правил биобезопасности.

Член правления компании «Baltic Pork» Дайга Любка в беседе с агентством LETA признала, что ситуация тяжёлая, однако общие последствия распространения болезни для деятельности предприятия и понесённые убытки в настоящее время спрогнозировать невозможно.

"Мы не можем сразу что-то прогнозировать. Нам самим нужно разобраться и пройти все процедуры, понять, как всё происходит, чтобы знать цифры и видеть, как это выглядит в реальности", — сказала Любка.

Таким образом, это уже восьмая вспышка АЧС в домашних хозяйствах Латвии в этом году.

Ранее, в начале мая 2025 года, вирус был выявлен в подворье с 36 свиньями в волости Джуксте Тукумского края, в начале июля — в хозяйстве с шестью свиньями в волости Глуда Елгавского края, в конце июля — в хозяйстве с 55 свиньями в волости Росме Иецавского края Бауского района, а в первой половине августа — в комплексе ООО «Nygaard International» с 4900 свиньями в волости Гибули Талсинского края.

Во второй половине августа вирус был зафиксирован в хозяйстве с 65 свиньями в волости Бабите Марупского края, а также в двух хозяйствах с тремя свиньями в тех же краях — Бауском и Марупском.

В прошлом году АЧС была зарегистрирована в семи хозяйствах с общим поголовьем 595 домашних свиней.

Впервые АЧС в Латвии была зафиксирована в июне 2014 года у трёх диких кабанов всего в нескольких метрах от белорусской границы. Это крайне опасное заболевание, при обнаружении которого подлежит уничтожению всё поголовье в хозяйстве.

Ранее ЛЕТА сообщала, что оборот «Baltic Pork» в прошлом году составил 13,585 миллиона евро — на 4,7% меньше, чем годом ранее, а прибыль сократилась на 14,4% и составила 2,896 миллиона евро.

Согласно информации на сайте компании, «Baltic Pork» начала деятельность в свиноводстве в 2001 году в бывшем советском комплексе «Krastmalas» в волости Аллажи Сигулдского края. В 2012 году в волости Лаубере Огрского края начал работу заново построенный свиноводческий комплекс «Rukši».

Компания разводит свиней гибридных пород ландрас, йоркшир и дюрок, которые в основном реализуются на латвийском рынке. Частично поросята и свиньи также экспортируются, а другие предприятия отрасли закупают их для откорма.

Компания зарегистрирована в 2000 году, её уставный капитал составляет 2,505 миллиона евро. Владельцы «Baltic Pork» — норвежские компании «Mork Engebretsen Invest» (71,57%) и «SE Agro Holding» (28,43%), а конечные бенефициары — граждане Норвегии Уве Хенрик Мерк Эк и Свейн Энгебретсен.

ПВС — это учреждение государственного управления в подчинении Министерства земледелия, осуществляющее надзор и контроль в сферах оборота пищевых продуктов и ветеринарии.

#мясо #ачс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • ВП
    Вася Пупкин
    1-го сентября

    Прочитал заголовок и... как рижский бальзам на душу! А потом прочитал статью и понял что это не про свиней - латышей, а о бедных животных. Тупые свиньи - латыши не уберегли животных.

    18
    2
  • JL
    Janina LV
    1-го сентября

    Цены на латвийскую свинину, похоже, взлетят. Но терзают смутные сомнения, большинство латвийских предприятий закупают свинину в Польше.

    31
    2
  • A
    Aleks
    1-го сентября

    Литва успешно борется с АЧС больше 10 лет и ,как то странновато,у соседей с 2014 года забито всего 40 тыс.свиней,а в Латвии больше 100 тыс.,а ведь Литва тоже граничит с белорусскими кабанами.👽

    37
    2
  • A
    Aleks
    1-го сентября

    Думаю,что такой вирус тоже имеется в неких лабораториях и дикие кабаны тут совсем не при делах.Свиньи то,притом,не кошерные,можно и по нож .👽

    27
    3
  • Д
    Дед
    1-го сентября

    Интересно, а у соседей, Литвы, Эстонии, России, Белоруссии, такие же проблемы? Что то не слышно. Может, это побочка от нацизма?

    53
    1
Читать все комментарии

