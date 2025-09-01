Baltijas balss logotype
На хлебе и молоке не вытянешь - магазины думают позже начинать, но раньше заканчивать 1 1379

Бизнес
Дата публикации: 01.09.2025
LETA
На хлебе и молоке не вытянешь - магазины думают позже начинать, но раньше заканчивать

В Латвии отдельные розничные продавцы в связи с новыми правилами продажи алкоголя допускают пересмотр рабочего времени в будущем, сообщили опрошенные розничные продавцы.

Гунта Стреле, руководитель отдела маркетинга розничной сети «Citro», сообщила агентству LETA, что в случае, если в будущем будет отмечено, что клиенты адаптируют время посещения магазина в соответствии с новыми правилами, возможно, будут пересмотрены и часы работы. Например, начало работы позже утром или закрытие магазина раньше вечером.

«Однако на данный момент конкретные решения в этом направлении не приняты», — отметила Стреле.

Член правления и директор по маркетингу «Top!» Илзе Приедите отметила, что объем продаж алкогольных напитков в магазинах «Top!» сократился, однако возможные изменения в рабочем графике планируется рассмотреть в октябре.

Директор по развитию SIA «Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija», управляющей сетью магазинов «Aibe», Юрис Ламбертс сообщил, что новые требования к торговле алкоголем после 1 августа привели к ряду существенных изменений. В частности, следует учитывать, что в сельских регионах продукты могут подорожать, поскольку в установленные часы необходимо будет заработать столько, чтобы можно было выплатить зарплату продавцам и оплатить коммунальные услуги.

Он отметил, что до сих пор продажа алкоголя составляла около 25-30% доходов, и сокращение времени, в которое можно продавать алкоголь, может привести к их значительному снижению. В то же время, возможно, люди начнут делать запасы, что не приведет к снижению потребления алкоголя в стране в целом. Также могут сократиться налоговые поступления в государственный бюджет, если не будут выполнены прогнозы по налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизному налогу.

Ламбертс прогнозировал, что крупные магазины продолжат работать, не продавая алкоголь после установленного времени, «но это скорее следует рассматривать как благотворительность, а не как экономически обоснованную деятельность».

По его словам, эти изменения заставят многие небольшие магазины задуматься о том, стоит ли вообще продолжать свою деятельность, поскольку незаконная продажа алкоголя никуда не исчезнет, а наоборот, усилится.

Также Ламбертс указал, что жители должны быть готовы к тому, что рабочее время магазинов может быть сокращено, приведя его в соответствие со временем продажи алкогольных напитков, поскольку продажа молока и хлеба не позволяет заработать достаточно, чтобы оплатить заработную плату, налоги и коммунальные платежи.

«В целом сеть магазинов «Aibe» поддерживает целенаправленную борьбу с тяжелым алкоголизмом, но это следует делать, начиная с любителей одеколона и потребителей нелегального алкоголя, на которых введенные изменения никак не повлияют», — сказал Ламбертс.

#алкоголь #торговля
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • L
    Lauris
    1-го сентября

    ..... поскольку продажа молока и хлеба не позволяет заработать достаточно, чтобы оплатить заработную плату, налоги и коммунальные платежи..... ЭТО СТРАШНО... это докозательство, что молодёжь, народ спивается. И потом: пенсионеры и инвалиды умудряются выживать на 200-400 евро так и вы учитесь...

    33
    2

