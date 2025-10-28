Озимые культуры в Латвии на данный момент выглядят хорошо во всех регионах, однако пока ещё рано прогнозировать, как они перезимуют, сообщила агентству LETA руководитель отдела интегрированной защиты растений Государственной службы защиты растений (ГСЗР) Анитра Лестланде.

По словам представителей ГСЗР, проблема продолжительных дождей, с которой столкнулись фермеры этим летом, сохранилась и осенью. Дождливая и прохладная погода не сменилась на солнечную и сухую, что серьёзно повлияло на проведение осенних полевых работ — сев озимых зерновых и озимого рапса. В результате посевы визуально различаются не только между регионами страны, но и внутри одного края.

Лестланде пояснила, что инспекторы прогностического отдела ГСЗР в октябре обследовали озимые посевы и пришли к выводу, что на данный момент они выглядят хорошо по всей стране — в целом посевы зелёные и здоровые. Однако в местах с переувлажнённой почвой развитие проросших растений происходит хуже и неравномернее.

«Но пока невозможно прогнозировать, как они перезимуют — это покажут зима и весна. Распространение вредных организмов в этом году аналогично предыдущим годам, за исключением капустной галлицы (мелкое двукрылое насекомое), которая появилась на рапсовых полях всего несколько лет назад и продолжает расширять ареал», — отметила Лестланде.

В службе также указали, что из-за переувлажнения в ряде регионов Латвии посевная была задержана, и сейчас на некоторых полях зерновые только прорастают, в то время как на других уже происходит кустистость. Активный сев озимых в Курземе и Селии продолжался до середины октября, что на 2–3 недели позже обычного, поэтому на некоторых полях озимые только начинают прорастать и формировать первый лист.

В Видземе в этом году засеяно относительно больше озимой пшеницы. Те посевы, которые были проведены в начале сентября, хорошо проросли, закустились и готовы к зиме. Однако есть и участки с неравномерным прорастанием. На более поздних посевах избыточная влажность негативно сказывается на развитии, особенно на тяжёлых и уплотнённых почвах, где растения выглядят слабее, сообщает ГСЗР.

Также отмечается, что озимого ячменя в этом году засеяно относительно мало. Сейчас он находится на начальной стадии формирования боковых побегов, хотя на некоторых полях уже достиг стадии начала кустистости.

По данным ГСЗР, ржи также засеяно сравнительно немного — преимущественно на северо-востоке Видземе, и посевы проводились довольно поздно — в конце сентября. В настоящее время они достигли стадии от двух листьев до начала формирования боковых побегов — всходы хорошие и выглядят хорошо.

В обследованных полях наблюдается низкий уровень распространения вредителей, не выше обычного. Повреждения щелкунами в основном отмечены по краям полей. Также зафиксированы незначительные повреждения личинками стеблевых мух, но не во всех посевах.

Служба также сообщает, что на отдельных полях в Селии замечены первые признаки септориоза листьев пшеницы и бурой ржавчины. На ячмене в некоторых местах зафиксирован кольцевой хлороз и сетчатая пятнистость, причём первый выявлен чаще — на данный момент его распространение достигает 10%.

Из-за погодных условий в ряде регионов были затруднены и затянуты уборочные работы, из-за чего задержалась и осенняя посевная. В результате озимого рапса в Селии и Курземе посеяно меньше, чем обычно.

ГСЗР отмечает, что на полях с более ранним посевом рапс хорошо развился и сформировал розетку листьев, но и на немного позже засеянных участках растения уже достигли стадии 5–8 листьев. В Курземе на большинстве полей озимый рапс сейчас находится в фазе 6–9 листьев.

Для рапса, засеянного позже и развивающегося медленнее, из-за переменчивых погодных условий существует риск недостаточного развития до зимы, что может повлиять на успешность перезимовки, прогнозирует ГСЗР. В Видземе уже зафиксированы первые повреждения от заморозков на старых листьях, которые, впрочем, обычно отмирают естественным образом в зимний период.

В посевах озимого рапса в некоторых местах замечены повреждения, вызванные слизнями, а почти на каждом поле с небольшой интенсивностью наблюдаются повреждения от личинок крестоцветной мухи. В Курземе и Земгале зафиксированы также повреждения, вызванные капустной галлицей, которая начала появляться на рапсовых полях в Латвии всего несколько лет назад и теперь встречается всё чаще. В Видземе незначительные повреждения нанесли гусеницы капустной белянки.

На ранних стадиях развития озимого рапса на семядолях в отдельных посевах отмечены проявления ложной мучнистой росы, а также первые признаки альтернариоза и сухой гнили крестоцветных. В Видземе в некоторых местах выявлена ложная мучнистая роса, указывает ГСЗР.

ГСЗР — учреждение прямого подчинения государства, созданное в 1998 году. Её цель — обеспечить устойчивое использование, защиту и контроль оборота ресурсов сельскохозяйственных культур и лесов, сохранить их биологическое разнообразие, способствовать общественной безопасности и защите окружающей среды от возможного загрязнения средствами защиты растений и удобрениями, создать условия для доступа фермеров к здоровому и качественному посевному материалу, а также повысить продуктивность и конкурентоспособность сельского хозяйства.