Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Заливная форель» - японцы хотят выращивать в Рижском заливе рыбу в садках 0 529

Бизнес
Дата публикации: 12.01.2026
TV3
Изображение к статье: «Заливная форель» - японцы хотят выращивать в Рижском заливе рыбу в садках

В Рижском заливе у Рои и Мерсрагса латвийские, датские и японские предприниматели планируют выращивать радужную форель в установленных в море садках.

Жители Курземского побережья эту идею не поддерживают. Девелоперы обещают использовать международный опыт и утверждают, что воздействие на окружающую среду будет минимальным и контролируемым, сообщает программа телеканала TV3 "Ничего личного".

Рижский залив в Балтийском море напоминает замкнутое озеро - водообмен здесь происходит очень медленно. Поэтому намерение создать у берегов Рои и Мерсрагса морские форелевые фермы вызывает возмущение у местных жителей и природоохранных организаций. Предприниматели планируют установить в морских водах Латвии старые сети, от которых отказывается Дания. Проект в Латвии продвигает АО "Riga Bay Aquaculture" - специально созданная для этих целей компания, в которую входит латвийский производитель икры "Sudrablīnis Holdings".

Партнером является датская аквакультурная компания "Musholm", принадлежащая группе японских пищевых предприятий "Okamura Foods", которая расширяет свою деятельность на мировых рынках, прежде всего в Азии, включая контролируемый Китаем Гонконг. Это означает, что выращенная в Рижском заливе рыба, скорее всего, будет предназначена для экспорта. Исполнители проекта отрицают, что он несет угрозу окружающей среде. По их словам, датский опыт показывает, что риски загрязнения минимальны.

Предприниматели настаивают, что уже в апреле в море должен быть размещен один из садков для выращивания форели, который позволит проверить, является ли вызванное им загрязнение критическим для экосистемы. Проект дошел до Кабинета министров во время работы министра земледелия Дидзиса Шмитса. Сначала были определены территории, где возможно размещение ферм, затем объявлен конкурс, в котором победили датские предприниматели. Шмитс отвергает утверждения о лоббировании интересов конкретной компании.

Вопрос рыбных ферм обсуждается как в правительстве, так и в комиссии Сейма. Депутаты заслушали представителей учреждений, ученых и общественных организаций, которые подвергли идею критике. Комиссия призывает министров к осторожности, а Сейм пока не принял решения ни о разрешении, ни о запрете на размещение садков. В Кабмине вопрос также находится на стадии согласования и политической оценки. Окончательное решение будет зависеть от результатов оценки воздействия на окружающую среду, которую в настоящее время проводит Государственная служба окружающей среды. План первой фазы работ должен был быть готов еще 10 декабря, однако процесс затянулся. Главным камнем преткновения остается намерение предпринимателей разместить тестовый садок. Ряд экологических учреждений подчеркивают, что это противоречит действующим стандартам.

Читайте нас также:
#Япония #Латвия #Дания #экология #промышленность #экспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рабочий эпицентр: чем дальше от центра Риги, тем меньше возможности заработать Эксклюзив!
Изображение к статье: Завод в Набережных Челнах продолжает работу. Иконка видео
Изображение к статье: Современный трамвай соединяет все районы древнего города. Иконка видео
Изображение к статье: Mercedes-Benz теряет покупателей: продажи автомобилей резко упали

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
1
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео