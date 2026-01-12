Изменения в законе лишь сократили количество сделок с недвижимостью, которые россияне совершают в Финляндии. Закон, запрещающий такие сделки для граждан России и Беларуси, вступил в силу в июле.

По данным Кадастрового ведомства MML, с начала прошлого года до конца ноября россияне приобрели в Финляндии 55 объектов недвижимости: 35 сделок были заключены до вступления закона в силу, а 20 – после. Эти данные основаны на сообщениях регистраторов сделок.

Окончательное количество, вероятно, еще увеличится, так как в статистике пока нет данных за декабрь. Кроме того, из-за осенних задержек в оформлении часть сделок может отразиться в базе позднее.

Осенью россияне продолжали приобретать недвижимость, в том числе в Кюменлааксо, Южном Саво и Северном Саво.

В первой половине 2025 года, до изменения закона, министерство обороны выдало россиянам 39 разрешений на покупку недвижимости в Финляндии. После вступления изменений в силу было выдано еще 11 разрешений. Часть заявлений все еще находится на рассмотрении, а два заявления были отклонены.

Необычные сделки

Осенью на юго-востоке Финляндии было выявлено несколько случаев, когда недвижимость переходила во владение через компании.

В последние недели в СМИ широко освещалась продажа торговой деревни Zsar, расположенной у границы с Россией, которая обанкротилась три года назад. В ноябре поступило предложение о покупке Zsar. Сделка должна была состояться до конца года, но она задерживается.

Потенциальным покупателем выступает компания, зарегистрированная в Финляндии. Ее основателем является миллиардер с гражданствами России и Германии. По данным расследования Yle, у него есть связи с окружением президента Владимира Путина.

Министерство обороны не комментирует отдельные сделки, ограничиваясь общими заявлениями.

– Гражданин страны ЕС или ЕЭЗ не подпадает под действие закона, независимо от того, является ли он гражданином Финляндии и России или Германии и России, – отмечает эксперт минобороны Рикард Линдхольм.

Позволяет ли закон использовать лазейки с гражданством при покупке недвижимости?

– Министерство обороны внимательно отслеживает возможные способы и попытки обойти закон, включая использование так называемых ”золотых паспортов”.

Золотой паспорт – это гражданство страны, которое можно приобрести за инвестиции. У многих владельцев недвижимости с российскими корнями на восточной границе Финляндии, например, есть кипрский паспорт. В Миехиккяля долго пустовавший лагерь получил нового владельца всего за несколько дней до вступления в силу изменений в законе. Служба судебных приставов продала этот объект на принудительном аукционе компании, зарегистрированной в соседнем Виролахти.

По мнению службы судебных приставов, разрешение министерства обороны не требовалось, так как покупателем была финская фирма.

Однако расследование Yle показало, что компания принадлежит трем гражданам России. При этом фирма, купившая лагерь, пока не подала документы для регистрации права собственности в Кадастровое ведомство.

Расследование Yle MOT показало, что историческая вилла Ранталинна в Руоколахти получила нового владельца – канадско-азербайджанского бизнесмена, который долгое время вел бизнес в России. По информации MOT, этот предприниматель может быть подставным лицом, то есть он оформляет недвижимость на себя, хотя фактическим владельцем является другой человек.

Для этой сделки не потребовалось разрешение министерства обороны, так как была использована лазейка в законе. Бизнесмен купил не сами объекты недвижимости, а компании, которые ими владеют.

Эксперт Рикард Линдхольм напоминает о так называемой ”статье о подставных лицах”, прописанной в законе.

– Если у нас есть основания подозревать, что недвижимость приобретена с использованием подставного лица, мы можем потребовать получения разрешения задним числом, – отмечает он.

Профессор разведывательных исследований Кари Лиухто из Университета Турку и Университета национальной обороны считает, что расширение закона, к примеру, на людей с двумя паспортами, возможно, не принесет большого эффекта.

– Россия часто использовала молдавских, грузинских и даже украинских посредников в различных операциях и актах саботажа. Закон всегда можно обойти, но коммуникацию между ведомствами нужно укреплять, – говорит Лиухто.

По его мнению, следует обратить внимание и на недвижимость, принадлежащую государствам, поддерживающим Россию и ее военные действия, например, Китаю.

– Когда российская разведка начинает проводить операции, этого закона будет недостаточно. В самых секретных случаях они не используют двойных граждан, а привлекают людей, которых нам очень сложно выявить, – отмечает Лиухто.