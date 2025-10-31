Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему с 1 декабря покупка BMW X5 в России обойдется на 30 000 евро дороже 2 320

Бизнес
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда.

Кажется, этот баварец заехал не туда.

"Тащат этот "Автоваз", как могут".

В ожидании повышения утильсбора в сентябре в Россию ввезли 48,4 тысяч подержанных иномарок, подсчитали в "Автостате". По объему месячного импорта – это рекорд за два года. Почти все машины ввозили физлица. Утильсбор с первого декабря может кратно вырасти для машин мощностью более 160 л.с.

Больше всего подержанных машин ввезены из Японии, самыми популярными марками в структуре ввоза б/у автомобилей стали Toyota, Honda, BMW, Kia и Volkswagen, пишут Сибирь.Реалии.

Глава Минпромторга Денис Мантуров допустил, что повышение могут отложить на месяц – до 1 декабря 2025 года. Эксперты говорят, что отсрочка, скорее всего, являются формальной и не спасет рынок от очередного повышения цен.

Основатель компании "Фаворит Моторс" Владимир Попов сообщал РБК, что для ряда популярных моделей новые ставки утильсбора приведут к кратно возросшим платежам. Утильсбор для Kia Sorento (194 л.с.) может составить около 1,9 миллиона руб. (20 000 евро), для Hyundai Palisade – 2–2,2 млн руб. (24 000 евро), для BMW X5 – 2,7 млн руб. (30 000 евро), а для Cadillac Escalade – почти 2,9 млн руб. (32 000 евро).

"У меня минивэн, 2010 года выпуска, 400 тысяч пробега, – рассказывает житель Владивостока Алексей. – Хотел взять получше, например, Toyota Alphard – двигатель 3,5 литра. Мечта у меня такая была, но сейчас о ней придется забыть. Поскольку машина довольно мощная, я даже боюсь представить, сколько она сейчас будет стоить после поднятия утильсбора. Грабеж, одним словом. Тащат этот "Автоваз", как могут".

План правительства предполагает поэтапное повышение утилизационного сбора до 2030 года. Стоимость автомобиля будет расти в зависимости от возраста транспортного средства, типа двигателя, его объема и мощности – количества лошадиных сил. Например, утилизационный сбор для автомобиля старше трех лет с мощностью от 160 до 190 лошадиных сил и объемом двигателя от 1 до 2 литров в 2025 году составит около 1,2 млн рублей, а к 2030 году вырастет до примерно 2,2 млн рублей. Утильсбор для автомобилей с объемом двигателя свыше 3 литров должен составить 2-4 млн в 2025 году и до 8 млн – к 2030 году. Для некоторых категорий авто сумма утилизационного сбора вырастет в 200-300 раз.

Читайте нас также:
#автомобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • bt
    bory tschist
    31-го октября

    Вы даже не представляете, как меня "волнует" цена на то – к чему, нынче воинствующая, рф вообще не имеeт никакого отношения (.) p.s._ (нa ответ "почему" – по российскому кочану!)
    ... из "ведущих" – плешивый чекистик превратил всю страну – в дефективное подобие своего (раскачивающегося при гопнической походке) micro-члена

    2
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    1-го ноября

    Глядя на вас, понимаешь, что медицина в Латвии действительно в глубоком кризисе. Особенно психиатрия - такой индивид бегает по форумам недолеченный...

    8
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Заторы начали образовываться еще летом, а сейчас достигли апогея. Иконка видео
Изображение к статье: Прогноз цены биткоина до конца 2025 года
Изображение к статье: Работникам каких европейских стран больше всего недоплачивают?
Изображение к статье: «На границе с Латвией — критическая ситуация!» Литовцы призывают к действиям

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Ну и ну! Названа стоимость ремонта iPhone 17
Техно
Изображение к статье: Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа
В мире
Изображение к статье: Таможня Латвии пугает проблемами, которые возникнут после массовых увольнений сотрудников
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Назван эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств
Lifenews
Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Ну и ну! Названа стоимость ремонта iPhone 17
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео