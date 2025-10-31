В ожидании повышения утильсбора в сентябре в Россию ввезли 48,4 тысяч подержанных иномарок, подсчитали в "Автостате". По объему месячного импорта – это рекорд за два года. Почти все машины ввозили физлица. Утильсбор с первого декабря может кратно вырасти для машин мощностью более 160 л.с.

Больше всего подержанных машин ввезены из Японии, самыми популярными марками в структуре ввоза б/у автомобилей стали Toyota, Honda, BMW, Kia и Volkswagen, пишут Сибирь.Реалии.

Глава Минпромторга Денис Мантуров допустил, что повышение могут отложить на месяц – до 1 декабря 2025 года. Эксперты говорят, что отсрочка, скорее всего, являются формальной и не спасет рынок от очередного повышения цен.

Основатель компании "Фаворит Моторс" Владимир Попов сообщал РБК, что для ряда популярных моделей новые ставки утильсбора приведут к кратно возросшим платежам. Утильсбор для Kia Sorento (194 л.с.) может составить около 1,9 миллиона руб. (20 000 евро), для Hyundai Palisade – 2–2,2 млн руб. (24 000 евро), для BMW X5 – 2,7 млн руб. (30 000 евро), а для Cadillac Escalade – почти 2,9 млн руб. (32 000 евро).

"У меня минивэн, 2010 года выпуска, 400 тысяч пробега, – рассказывает житель Владивостока Алексей. – Хотел взять получше, например, Toyota Alphard – двигатель 3,5 литра. Мечта у меня такая была, но сейчас о ней придется забыть. Поскольку машина довольно мощная, я даже боюсь представить, сколько она сейчас будет стоить после поднятия утильсбора. Грабеж, одним словом. Тащат этот "Автоваз", как могут".

План правительства предполагает поэтапное повышение утилизационного сбора до 2030 года. Стоимость автомобиля будет расти в зависимости от возраста транспортного средства, типа двигателя, его объема и мощности – количества лошадиных сил. Например, утилизационный сбор для автомобиля старше трех лет с мощностью от 160 до 190 лошадиных сил и объемом двигателя от 1 до 2 литров в 2025 году составит около 1,2 млн рублей, а к 2030 году вырастет до примерно 2,2 млн рублей. Утильсбор для автомобилей с объемом двигателя свыше 3 литров должен составить 2-4 млн в 2025 году и до 8 млн – к 2030 году. Для некоторых категорий авто сумма утилизационного сбора вырастет в 200-300 раз.