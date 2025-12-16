Таблетка от жадности: мобильный оператор пообещал не взимать с жителей Латвии спорный платеж

Бизнес
Дата публикации: 16.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Таблетка от жадности: мобильный оператор пообещал не взимать с жителей Латвии спорный платеж

ООО «BITE Latvija» обязалась не подключать платные дополнительные услуги без согласия клиентов, сообщили bb.lv в Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП).

Там сообщают, что «BITE Latvija» (далее — BITE) подала и получила одобрение ЦЗПП на письменное обязательство. Оно связано с уведомлением, разосланным BITE 21 ноября 2025 года, об изменении условий договора на услуги электронных коммуникаций путём автоматического подключения платной дополнительной услуги «Bite Pamatkomplekts».

Согласно информации, указанной в уведомлении, автоматическое подключение услуги «Bite Pamatkomplekts» за 1,98 евро в месяц планировалось начать с 1 января 2026 года.

ЦЗПП, учитывая большое количество заявлений и запросов на консультации от потребителей, в ноябре начал оценку коммерческой практики BITE, возбудив административное дело.

В рамках дела ЦЗПП проинформировал BITE о выявленных нарушениях и оценил меры по их устранению. Поскольку BITE признала нарушение и разработала меры по его устранению, ЦЗПП пришёл к выводу, что в данном случае письменное обязательство является достаточной и наиболее эффективной мерой защиты интересов потребителей.

ООО «BITE Latvija» подала, а PTAC утвердил следующее письменное обязательство:

– с 1 января 2026 года не подключать услугу «Bite Pamatkomplekts» потребителям за плату до тех пор, пока потребитель ясно и однозначно не выразит своё согласие на подключение услуги и применение платы;

– незамедлительно, но не позднее 19 декабря текущего года, направить всем адресатам Уведомления информацию о его отзыве, а также опубликовать отзыв Уведомления на сайте bite.lv и в портале самообслуживания клиентов ManaBite;

– для потребителей, которые до дня отправки отзыва Уведомления не внесли никаких изменений в действующий договор, остаются в силе те договоры и обязательства, которые действовали до дня отправки Уведомления, включая срок действия договора и последствия его досрочного расторжения;

– для потребителей, которые до получения отзыва Уведомления внесли какие-либо изменения в действующий договор, обеспечить возможность вернуться к условиям договора, действовавшим до получения Уведомления, при обращении потребителя в BITE в течение одного месяца с момента отправки отзыва.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
