В мире появился человек с состоянием более 600 млрд долларов: его денег Латвии хватило бы на 40 лет 3 1920

Бизнес
Дата публикации: 16.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В мире появился человек с состоянием более 600 млрд долларов: его денег Латвии хватило бы на 40 лет

Состояние Илона Маска, богатейшего миллиардера мира, выросло на $168 млрд, до $677 млрд, сообщает Forbes USA.

Состояния одного американца хватило бы, чтобы в течение 40 лет оплачивать расходы госбюджета такой страны как Латвии.

По данным Forbes USA, доля Маска (около 42%) в компании SpaceX после тендерного предложения, сделанного в декабре, выросла до $336 млрд. Два инвестора SpaceX рассказали изданию, что в заявке стоимость компании оценивается в $800 млрд по сравнению с оценкой в $400 млрд в августе.

Маск стал первым человеком в истории, состояние которого превысило $600 млрд. Причем с большим отрывом: ближайший соперник Маска в рейтинге Forbes — соучредитель Google Ларри Пейдж, состояние которого оценивается в $253,3 млрд.

Тендерное предложение компании поступило в то время как SpaceX решила провести IPO в 2026 году, в результате чего ее стоимость может составить около $1,5 трлн, уточнил Forbes один из инвесторов компании. Предстоящее IPO может сделать Маска долларовым триллионером: его доля в SpaceX — самый дорогой актив, согласно оценкам Forbes.

Доля лидера рейтинга миллиардеров Forbes в Tesla (12%) стоит $197 млрд, без учета опционов на акции.

Компания Маска xAI Holdings ведет переговоры о привлечении нового финансирования при оценке в $230 млрд. Это более чем в два раза превышает оценку в $113 млрд, которую Маск назвал в марте, когда объединил свой стартап в области искусственного интеллекта xAI с социальной сетью X. Forbes оценивает долю Маска в xAI Holdings в 53% стоимостью $60 млрд.

Как богател Илон Маск

В марте 2020 года состояние Маска составляло $24,6 млрд; к августу того же года благодаря стремительному росту акций Tesla он стал пятым человеком в мире, состояние которого превышало $100 млрд.

В январе 2021 года предприниматель впервые стал самым богатым человеком в мире с состоянием почти в $190 млрд.

В сентябре 2021 года он стал третьим человеком в мире, состояние которого превысило $200 млрд (Джефф Безос из Amazon и француз Бернар Арно из конгломерата предметов роскоши LVMH тогда опередили его).

В ноябре 2021 года состояние Маска достигло $300 млрд, в декабре 2024 года — $400 млрд, а в октябре — $500 млрд.

#Илон Маск #Tesla #spacex #акции #Forbes #финансирование #богатство
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
