Американский деловой журнал Forbes признал председательницу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен самой влиятельной женщиной в мире в этом году, сообщает LETA со ссылкой на ELTA. Единственной представительницей стран Балтии, включённой в рейтинг, стала премьер-министр Литвы Инга Ругиниене, занявшая 81-е место.

Forbes, который опубликовал список 100 самых влиятельных женщин мира уже в 22-й раз, отметил, что после отставки премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса в июле на фоне коррупционного скандала стране нужен был лидер, способный восстановить стабильность и доверие. Политический новичок Ругиниене быстро сформировала правительство. Среди политиков она заняла 13-е место.

На втором месте в общем рейтинге — президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Фон дер Ляйен и Лагард занимают первые две строчки списка Forbes с 2022 года.

Третьей по влиятельности в этом году названа премьер-министр Японии Санаэ Такаити, вступившая в должность в октябре.

Четвёртое место заняла премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пятое — президент Мексики Клаудия Шейнбаум, шестое — глава глобальной консалтинговой компании Accenture Джули Свит.

В десятку также вошли: генеральный директор General Motors Мэри Барра, глава финансовой группы Citigroup Джейн Фрейзер, руководитель инвестиционной компании Fidelity Investments Эбигейл Джонсон и глава технологической компании Advanced Micro Devices Лиза Су.

На 11-м месте — филантроп Маккензи Скотт, на 20-м — президент космической компании SpaceX Гвинн Шотвелл, на 21-м — певица Тейлор Свифт. 38-е место заняла глава оборонной корпорации Northrop Grumman Кэти Уорден, 50-е — финансовый директор китайской компании ByteDance (владельца TikTok) Джулия Гао. Глава крупнейшего банка ОАЭ First Abu Dhabi Bank Ханна аль Ростамани заняла 65-е место, знаменитость и предприниматель Ким Кардашьян — 71-е, премьер-министр Дании Метте Фредериксен — 84-е, а генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконьо-Ивевала — 92-е.

Список замыкают героини анимационного фильма KPop Demon Hunters, созданного Netflix и Sony Pictures Animation.

При составлении рейтинга влиятельных женщин Forbes учитывал четыре основных критерия: деньги, охват в СМИ, масштаб влияния и сферы влияния. В случае с политическими лидерами принимались во внимание ВВП и численность населения; для руководителей компаний — доход, оценочная стоимость и количество сотрудников. Также анализировалась частота упоминаний в СМИ.

В список вошли 17 новичков. Совокупное экономическое влияние ста женщин составляет 37 триллионов долларов США (около 31,5 триллиона евро), и их решения затрагивают более одного миллиарда человек.