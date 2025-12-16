Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Парадоксы латвийского электричества:производство выросло, но цены увеличились 2 10533

Бизнес
Дата публикации: 16.12.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Парадоксы латвийского электричества:производство выросло, но цены увеличились

В ноябре объем произведенной в Латвии и переданной в сеть электроэнергии по сравнению с октябрем увеличился на 46% — до 491 гигаватт-часа (ГВт·ч), что является самым высоким объемом генерации электроэнергии с марта текущего года.

Как сообщает Augstsprieguma tīkls, производство электроэнергии в ноябре увеличилось почти по всем видам генерации, за исключением солнечных электростанций. Наиболее стремительный рост был зафиксирован на гидроэлектростанциях, где благодаря более высокому притоку воды в реках наблюдался рост на 113% по сравнению с октябрем. Существенно увеличилось и производство электроэнергии на станциях, работающих на природном газе, — на 47%, а на ветровых электростанциях генерация выросла на 31%. Таким образом, в целом местное производство электроэнергии смогло обеспечить 75,67% общего потребления электроэнергии в стране.

В ноябре средние цены на электроэнергию в странах Балтии выросли в среднем на 6% по сравнению с октябрем, что отражает общий рост цен на электроэнергию в Европе. Средняя цена электроэнергии в Латвии и Литве увеличилась на 5,6% и достигла 110,94 евро за МВт·ч, тогда как в Эстонии цена выросла на 7% и составила 95,93 евро за МВт·ч.

Рост цен в странах Балтии в основном был обусловлен более низкой температурой воздуха, что способствовало увеличению потребления электроэнергии. В ноябре отчетливо наблюдалась прямая связь между объемами электроэнергии, произведенной на ветровых электростанциях, и ценами на электроэнергию: в дни, когда ветровая генерация была низкой, цены достигали выраженных пиков роста, тогда как в периоды высокой выработки они существенно снижались. Похожая тенденция наблюдалась и в солнечные дни — при росте производства на солнечных электростанциях цены на электроэнергию в середине дня в отдельные часы были значительно ниже, чем в облачные периоды.

×
Читайте нас также:
#цены #Латвия #производство #энергетика #электроэнергия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
6
1
0
5
0
20

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео