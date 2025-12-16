Цена нефти Brent впервые за полгода опустилась ниже психологического уровня: а что АЗС Латвии? 7 737

Бизнес
Дата публикации: 16.12.2025
BB.LV
Стоимость нефти эталонного сорта Brent впервые с мая 2025 года опустилась ниже психологической отметки $60 за баррель, пишет Bloomberg.

На цену нефти в первую очередь влияют ожидания значительного превышения предложения над спросом в 2026 году.

Дополнительным фактором стало оживление надежд на договоренности о прекращении войны России против Украины, что ослабило длительную геополитическую премию в ценах на нефть.

По словам аналитика Хумайюн Фалакшахи из компании Kpler, речь идет не столько об объемах сырой нефти (Россия и сейчас ее активно экспортирует), сколько об уменьшении атак на инфраструктуру и рост экспорта нефтепродуктов, в частности дизеля, что будет давить на маржу нефтепереработки.

С другой стороны, рынки взвешивают возможные последствия усиления давления со стороны США на Венесуэлу.

Фалакшахи в комментарии Reuters сказал, что на рынке сейчас столько нефти, что даже резкое сокращение экспорта одного из производителей, например, Венесуэлы, не приведет к агрессивному росту цен.

В то же время потенциальные политические изменения в Венесуэле могут в среднесрочной перспективе только усилить "медвежьи" настроения. Фалакшахи напомнил, что страна обладает крупнейшими в мире запасами нефти – даже большими, чем у Саудовской Аравии. В случае смены режима, снятия санкций и возвращения западных компаний Венесуэла уже в течение года могла бы нарастить добычу на 200 000 – 300 000 баррелей в сутки, а за четыре-пять лет – более чем на 1 млн баррелей в сутки, частично компенсируя потери добычи в других регионах.

Однако в целом в Kepler считают, что потенциал дальнейшего падения цен ограничен. Прогноз компании на 2026 год – в диапазоне $60-65 за баррель.

Для сравнения: Goldman Sachs прогнозирует, что из-за большого предложения нефть может подешеветь до $50 в 2026 году. По его оценкам, уже в следующем году предложение нефти будет стабильно обгонять спрос, а избыток нефти составит в среднем 1,8 млн баррелей в сутки, что приведет к увеличению мировых запасов почти на 800 млн баррелей до конца 2026 года.

Автор - Пётр Телеграфов
Автор - Пётр Телеграфов
