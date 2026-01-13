Хотя у Венесуэлы самые крупные в мире запасы нефти, совсем другой вопрос — как быстро этот ресурс физически может попасть на рынок, прокомментировал в подкасте tv3.lv "Piķis un ģēvelis!" экономист, руководитель Генерального секретариата Банка Латвии и член Европейского совета по международным отношениям Андрис Страздс.

"Здесь сразу нужно сказать две вещи. Первое — цены на нефть реагируют на неожиданные повороты, в основном со стороны предложения. Понятно, что поставки могут сократиться, понятно, что рынок может упасть. Со стороны спроса нефтяной рынок неэластичен, поэтому огромных скачков в течение недели или месяца не происходит. В данном случае не было серьёзного удара по предложению нефти на мировом рынке — рынок особо не отреагировал.

Что касается резервов — это вопрос цифр. У Венесуэлы действительно подтверждённые крупнейшие запасы в мире, но сначала их нужно добыть, чтобы они стали частью нефтяного рынка. Можно понять, о чём говорят аналитики нефтяного рынка — в Венесуэлу не поступали крупные инвестиции в нефтедобычу. Даже если сейчас начнутся масштабные инвестиции, в нефтяной отрасли пройдут годы, прежде чем это приведёт к значительному увеличению предложения", — объяснил Страздс.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что в последние дни часто упоминались огромные нефтяные запасы Венесуэлы, после тревожных событий в этой южноамериканской стране пока не прогнозируется существенного влияния на мировые цены на топливо или энергию. Об этом свидетельствуют и первые реакции на международных рынках.

Венесуэла с населением почти 30 миллионов человек чрезвычайно богата природными ресурсами, включая огромные запасы нефти. США задержали президента этой страны Николаса Мадуро и заявили, что в выходные, пока мировые рынки были закрыты, будут управлять её запасами "чёрного золота". С нетерпением ожидалось, как инвесторы отреагируют на новые потрясения международного порядка.

tv3.lv