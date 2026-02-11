План президента РФ Владимира Путина увеличить грузоперевозки через Арктику провалился второй год подряд. В 2025-м по Северному морскому пути (СМП) было перевезено 37,02 млн тонн грузов — на 2,3% меньше, чем годом ранее. Это следует из анализа центра «Гекон», результаты которого приводит «Коммерсант». В 2024 году по СМП было перевезено 38 млн тонн грузов. Тогда показатель продемонстрировал рост на 2 млн тонн за год. Однако, согласно подписанному в 2018 году указу президента, к 2024-му перевозки через Арктику должны были достигнуть 80 млн тонн, а к 2030-му — 200 млн.

Имеющий протяженность 5,6 тыс. км и пересекающий пять арктических морей, СПМ позволяет на 7–10 дней сократить срок плавания в Азию по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал. Но несмотря на скорость доставки, желающих отправлять грузы через российскую Арктику по-прежнему немного. В 2025 году основу грузопотока СМП составлял российский экспорт (60%, или 22,2 млн тонн). Доля СПГ, нефти и газоконденсата в нем была на уровне 83%. Поставки шли с проектов «Ямал СПГ», НОВАТЭКа, «Арктик СПГ-2» и Новопортовского месторождения «Газпром нефти».

При этом объемы перевозок СПГ по СМП снизились в 2025-м на 2,7% год к году. Также было зафиксировано снижение отгрузок нефти с Новопортовского месторождения. Перевозки наволочных грузов сократились более чем в 2,5 раза, до 0,41 млн тонн, а генеральных грузов, в которые включают продукцию «Норникеля», — на 2,2%, до 3,91 млн тонн.

В то же время объем перевозок нефтепродуктов увеличился на 43%, до 1,27 млн тонн, а газоконденсата — на 17%, до 1,55 млн тонн. Кроме того, в 13,5 раза, до 365 тыс. тонн, вырос грузопоток по рудоконцентрату. Но это объясняется отправкой 330 тыс. тонн железорудного концентрата из Мурманской области в Китай. В целом грузооборот портов СМП составил 32,5 млн тонн, из которых 29,1 млн тонн, или более 90% приходится на порт Сабетта.

В 2026 году объемы перевозок по СМП не превысят уровень 2025-го, поскольку источников роста по-прежнему нет, говорит глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. По его словам, для того чтобы полноценно использовать маршрут, пролегающий от пролива Карские ворота до Берингова пролива, России необходимо сотрудничать с другими странами и искать новые рынки сбыта как в восточном тихоокеанском направлении, так и в западном атлантическом.