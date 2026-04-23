Американский авиаконцерн Boeing опубликовал свежие данные, показав впечатляющий рывок. За первые три месяца года компания поставила 143 гражданских самолета, что на 10% больше, чем в 2025 году, уверенно обойдя Airbus, которая передала клиентам на 29 лайнеров меньше.

Американский авиастроительный гигант Boeing обнародовал свои последние финансовые результаты, демонстрируя значительный прогресс. За первые три месяца текущего года компания успешно передала заказчикам 143 гражданских самолета, что на 10% превышает аналогичные показатели 2025 года.

Европейский конкурент Airbus за тот же период поставил на 29 лайнеров меньше, что стало заметным отставанием. Таким образом, Boeing уверенно опередила своего главного соперника в квартальных поставках.

По данным издания FT, это самый внушительный отрыв Boeing от Airbus с 2018 года. Более того, это первый случай с 2013 года, когда американская корпорация смогла превзойти европейского производителя по итогам квартала.