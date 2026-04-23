Boeing взлетает: впервые за три года американский гигант обошел Airbus по поставкам самолетов 0 97

Бизнес
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Boeing взлетает: впервые за три года американский гигант обошел Airbus по поставкам самолетов

Американский авиаконцерн Boeing опубликовал свежие данные, показав впечатляющий рывок. За первые три месяца года компания поставила 143 гражданских самолета, что на 10% больше, чем в 2025 году, уверенно обойдя Airbus, которая передала клиентам на 29 лайнеров меньше.

Американский авиастроительный гигант Boeing обнародовал свои последние финансовые результаты, демонстрируя значительный прогресс.

Европейский конкурент Airbus за тот же период поставил на 29 лайнеров меньше, что стало заметным отставанием. Таким образом, Boeing уверенно опередила своего главного соперника в квартальных поставках.

По данным издания FT, это самый внушительный отрыв Boeing от Airbus с 2018 года. Более того, это первый случай с 2013 года, когда американская корпорация смогла превзойти европейского производителя по итогам квартала.

