От нехватки топлива до дефицита медикаментов: Азия уже ощущает на себе последствия ближневосточного конфликта. Узнайте, как быстро эта волна может докатиться до США и повлиять на мировую экономику, согласно анализу CNN.

Заправочные станции в Азии уже ограничивают продажу топлива, а больницы сталкиваются с острой нехваткой медицинских расходных материалов. Эти проблемы, уже охватившие азиатский регион, могут вскоре затронуть и Соединенные Штаты, как сообщает CNN.

Примерно половина всех товаров, приобретаемых американцами, поступает именно из Азии. Чем дольше Ормузский пролив остается закрытым, тем сложнее США будет избежать нарастающих трудностей, с которыми уже столкнулись другие страны.

Угроза мировым поставкам

Война с Ираном серьезно угрожает мировым поставкам ключевых ресурсов, таких как алюминий, пластмассы и резина. Ближний Восток является критически важным поставщиком для мировой экономики.

По данным CNN, регион обеспечивает около 25% мировых поставок полипропилена и 20% полиэтилена, двух наиболее широко используемых видов пластика. Кроме того, на Ближний Восток приходится 25% мировых поставок серы и 15% удобрений.

Экономические индикаторы и мнения экспертов

Показатель глобального дефицита поставок S&P 500, ключевой индикатор проблем с логистикой для крупных компаний, значительно вырос за последние недели. Впервые за три года он превысил свой долгосрочный средний показатель, что вызывает серьезные опасения.

Росс Мэйфилд, инвестиционный стратег компании Baird, в комментарии CNN отметил: "Мы [США] более уязвимы, чем нам кажется". Это подчеркивает скрытые риски для американской экономики.

Экономика США уже испытывает давление из-за ближневосточного конфликта, в основном через рост цен на нефть и газ. Однако лишь небольшая часть, примерно 7%, американского импорта энергоресурсов проходит через Ормузский пролив, согласно Управлению энергетической информации США.

Стивен Браун, главный экономист по Северной Америке в Capital Economics, отметил в комментарии CNN, что сложно точно определить, как долго должны продолжаться перебои в проливе, чтобы в США возник дефицит поставок. Запасы пластмасс и особенно алюминия обычно не хранятся в больших объемах, что делает ситуацию еще более непредсказуемой.