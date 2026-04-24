Американский технологический гигант Meta, владеющий такими платформами, как Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, объявил о масштабных сокращениях. Компания планирует уволить около 8 тысяч сотрудников, что составляет примерно 10% от всего штата. Это решение напрямую связано с колоссальными инвестициями фирмы в развитие технологий искусственного интеллекта, сообщает BBC.

В четверг руководство Meta проинформировало своих сотрудников о предстоящих увольнениях. Кроме того, компания не будет заполнять тысячи вакансий, на которые ранее планировалось нанять новых специалистов.

Основной причиной этих сокращений являются астрономические затраты Meta на разработку искусственного интеллекта. Только в текущем году фирма намерена вложить в ИИ 135 миллиардов долларов, что, по словам источника, знакомого с письмом персоналу, эквивалентно сумме, потраченной на ИИ за предыдущие три года. Официальный представитель Meta подтвердил планы по сокращению штата, но воздержался от дальнейших комментариев.

Еще в январе основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг намекнул на новую волну увольнений в этом году. Он отметил, что искусственный интеллект значительно повысил продуктивность сотрудников, позволяя одному человеку выполнять задачи, ранее требовавшие целой команды.

Цукерберг заявил: "Думаю, что 2026-й станет годом, когда ИИ начнет кардинально менять то, как мы работаем".

В текущем году Meta уже осуществила две волны сокращений, уволив около 2 тысяч человек. Сотрудники компании, по имеющимся данным, уже несколько недель предвидели гораздо более масштабные сокращения рабочих мест.

В последние месяцы Meta активно инвестирует в разработку ИИ-моделей и инструментов, стремясь догнать конкурентов в технологическом секторе.

На этой неделе сотрудникам Meta объявили, что компания будет отслеживать и фиксировать их работу на компьютерах для обучения ИИ-моделей. Один из работников назвал эту практику "антиутопической", особенно в свете предстоящих сокращений.

"Компанией полностью овладел искусственный интеллект", — прокомментировал этот человек.

С 2022 года Meta сократила десятки тысяч рабочих мест, но при этом активно нанимала новых специалистов. В результате, общая численность персонала оставалась примерно на докризисном уровне.

Нынешние сокращения, объявленные Meta, станут самыми масштабными с 2023 года.

Волна увольнений в технологическом секторе

В этом году о массовых увольнениях, вызванных значительными инвестициями в ИИ-технологии, объявили и другие крупные компании. Например, Amazon сократила более 30 тысяч сотрудников, а Oracle — свыше 10 тысяч.

Менее крупная фирма Block уволила почти половину своего штата, что составило около 4 тысяч человек. Компания Snap, владеющая популярным мессенджером Snapchat, также сократила около 1 тысячи сотрудников.