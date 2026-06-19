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Майкл Дуглас возвращается в кино ради нового фильма Оливера Стоуна 0 47

Культура &
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Майкл Дуглас возвращается в кино

Майкл Дуглас возвращается в кино

Обладатель премии «Оскар» Майкл Дуглас, который ранее заявлял о завершении актерской карьеры, вновь появится на большом экране. Причиной его возвращения стал новый проект режиссера Оливер Стоун под названием «Белая ложь».

Еще в прошлом году Дуглас говорил, что сознательно взял паузу после десятилетий напряженной работы и не собирается возвращаться на съемочную площадку. Однако предложение от Стоуна изменило его планы. Для актера это стало возможностью вновь поработать с режиссером, вместе с которым он создал культовый фильм Уолл-стрит, принесший ему «Оскар».

Новая картина станет первой совместной работой Дугласа и Стоуна за последние 16 лет — после выхода фильма "Уолл-стрит: деньги не спят". Режиссер описывает фильм "Белая ложь" как личную и эмоциональную историю о семье, любви, потерях и взаимоотношениях между поколениями.

Главную роль в фильме исполняет Джош Хартнетт. Его герой — мужчина, который невольно повторяет ошибки своих родителей в собственной семейной жизни. В поисках выхода из жизненного кризиса он отправляется в путешествие, которое приводит его к неожиданному переосмыслению себя и своих отношений с окружающими.

Помимо Дугласа, в актерский состав вошли Уиллем Дефо, Эллен Баркин, Лейла Джордж и Гомер Гир. Съемки проходили в Европе и Азии и уже завершены.

Дата премьеры пока не объявлена, однако возвращение Майкла Дугласа и его новое сотрудничество с Оливером Стоуном уже называют одним из самых заметных событий в мире кино последних месяцев.

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#кино #культура #режиссер #новости #фильмы #кинематограф
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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