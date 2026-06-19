Музыкант и певица Линда Лин опубликовала свою первую книгу «Интроверсии», в которой собраны латышские переводы написанных ею на английском языке текстов песен.

Книга включает в себя перевод 22 оригинальных песен Линды Лин из музыкальных альбомов "Let's Go Insane", "Chameleon", "Divi. Lebērēsie dueti", "Digital Church", "Waves I/III", а также переводы песен, еще не выпущенных, но исполненных на концертах, и некоторые стихи, написанные на латышском языке.

Торжественная презентация книги с автограф-сессией состоялось в Вентспилсском концертном зале «Latvija» и Лиепайском концертном зале «Lielais dzintars».