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Певица Линда Лин опубликовала свою первую книгу «Интроверсии» 0 42

Культура &
Дата публикации: 19.06.2026
LETA
Изображение к статье: Музыкант и певица Линда Лин опубликовала свою первую книгу «Интроверсии»

Певица Линда Лин

Музыкант и певица Линда Лин опубликовала свою первую книгу «Интроверсии», в которой собраны латышские переводы написанных ею на английском языке текстов песен.

Книга включает в себя перевод 22 оригинальных песен Линды Лин из музыкальных альбомов "Let's Go Insane", "Chameleon", "Divi. Lebērēsie dueti", "Digital Church", "Waves I/III", а также переводы песен, еще не выпущенных, но исполненных на концертах, и некоторые стихи, написанные на латышском языке.

Торжественная презентация книги с автограф-сессией состоялось в Вентспилсском концертном зале «Latvija» и Лиепайском концертном зале «Lielais dzintars».

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#Латвия #культура #музыка #певица #песни
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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