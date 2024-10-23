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Вайкуле эмоционально обратилась к россиянам: вы когда-нибудь видели, чтобы я соврала? 1

Lifenews
Дата публикации: 23.10.2024
BB.LV
Вайкуле эмоционально обратилась к россиянам: вы когда-нибудь видели, чтобы я соврала?

Лайма Вайкуле в очередной раз высказала свою поддержку украинцам, которые противостоят военному вторжению террористической России. Как рассказала она в интервью телеканалу "Дождь", она никогда в жизни не врала и Россия напала на Украину не из-за НАТО.

"У каждого человека есть репутация. Вот вы когда-нибудь в жизни видели, чтобы я соврала? А разве я когда-нибудь кому-нибудь желала плохого? Я хочу вам сказать, что то, что сейчас происходит, это ненормально. Вы не можете верить в то, что нападение на Украину – это из-за НАТО или потому, что иначе бы украинцы напали бы на вас, поверьте мне", — заявила Вайкуле в интервью.

Певица призвала людей работать над собой и не утрачивать человечности.

"Не теряйте сопереживания, не становитесь черствыми, не думайте, что любая потасовка может закончиться только тем, что пострадал один человек, как правило, страдают оба. Но поймите, что война – это плохо, поэтому будем работать над любовью, будем работать над собой и не потеряем вот это сопереживание друг к другу", — объяснила Лайма.

Она также рассказала о том, что думает в отношении фестиваля Новая волна."Я просто знаю, что это был приказ. И все программы, не только "Новая волна", но и КВН, "Юрмалина" - все ушли. Это была такая политика. Приказ, данный из Кремля: "Валите быстренько отседова", — рассказала о случившемся латвийская певица. – Сегодня говорят, что во всем виноваты латвийские власти, но это неправда. Я участвовала в "Новой волне" до последнего концерта, а потом город меня просто попросил – "Лайма, не можете ли сделать какой-нибудь фестиваль?" Да, пожалуйста", - добавила она.

#звезды
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го октября

    Так вроде, латыши запретили въезд в Латвию всем подряд и поэтому Новая волна закрылась. Прям сразу и соврамши.

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