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Барак Обама и Дженнифер Энистон встречаются: все считают, что актриса разбила семью экс-президента США 1

Lifenews
Дата публикации: 26.01.2025
BB.LV
Барак Обама и Дженнифер Энистон встречаются: все считают, что актриса разбила семью экс-президента США

Уже несколько дней по Сети ходят слухи о том, что 44-й президент США Барак Обама расстался с женой и начал встречаться с Дженнифер Энистон. Пока политик и актриса информацию не подтвердили.

Зарубежные таблоиды считают, что в семье Барака Обамы не все гладко. Многие восхищались крепкими отношениями экс-президента США и его супруги Мишель Обамы — вместе пара с 1992 года, они воспитывают двоих детей. Однако теперь публике резко заговорила о кризисе в семье.

Тревожными знаками стало отсутствие Мишель Обамы на недавних крупных событиях для американских политиков. Так, она не явилась на похороны Джимми Картера, а затем не пришла и на инаугурацию Дональда Трампа, которая проходила 20 января.

На фоне предполагаемого расставания с супругой пользователи Сети заподозрили, что у Барака Обамы появилась новая избранница — ей считают звезду сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.

В соцсетях всплыло сообщение от, якобы, друга актрисы, который утверждает, что Энистон и правда состоит в отношениях с политиком. «На вечеринке у друзей Дженнифер роман всплыл случайно — сама Дженнифер призналась в этом. Они сидели с экстрасенсом, что звучит сюрреалистично, но среди ее ближайших друзей это точно не секрет», — говорится в сообщении.

Только вот сами Обама и Энистон роман подтверждать не спешат. Представитель Дженнифер заявил, что ее ничего не связывает с экс-президентом США, а политик пока не заявлял о расставании с женой.

Напомним, на счету у голливудской звезды несколько громких романов. Первым мужем Энистон стал Брэд Питт — брак продлился пять лет, однако актер ушел от жены к Анджелине Джоли. Вновь семейное счастье Дженнифер решила построить с Джастином Теру. Только вот и он окажется неверным мужем.

Еще одним огорчением Энистон стала неспособность родить ребенка. Она признавалась, что всегда хотела малыша, но теперь уже оставила эту мечту.

«Я пыталась забеременеть. Это был сложный путь для меня, путь зачатия ребенка. Годы, и годы, и годы спекуляций… Это было действительно тяжело. Я проходила процедуру ЭКО, пила китайский чай и все такое. Я отдавала на это все силы. Я бы все отдала, если бы кто-нибудь сказал мне: „Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе одолжение“. Ты просто не думаешь так. И вот я здесь сегодня. Корабль уже отплыл», — вздыхала она.

#звезды #обама
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Комментарии (1)

  • JJ
    Jan Jans
    27-го января

    наверное, ОБАМА УСТАЛ ЖИТЬ С МУЖИКОМ. и переключился под конец жизни на нормальную женщину.

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