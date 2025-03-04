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Экс-министр Аугулис пережил серьезные перемены и в личной жизни: третий брак распался, но появилась новая пассия 2

Lifenews
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Экс-министр Аугулис пережил серьезные перемены и в личной жизни: третий брак распался, но появилась новая пассия
ФОТО: LETA

У бывшего министра благосостояния Улдиса Аугулиса перемены произошли не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни, сообщает журнал «Privātā Dzīve». Он развелся со своей третьей женой и начал новые отношения.

Хотя Улдис Аугулис отказался комментировать перемены в своей жизни, самые внимательные заметили, что на его пальце больше нет обручального кольца, однако его теперь уже бывшая жена и мать его младшего сына, адвокат Лаума Йенча-Аугуле подтвердила журналистам, что пятилетний брак действительно официально распался.

Как отмечается в социальных сетях, это подтверждается и сменой женщиной фамилии.

Журнал сообщает, что у Аугулиса появились новые отношения. Их видели вместе на публике, где они присутствовали на финальном домашнем матче латвийской баскетбольной сборной в отборочном турнире чемпионата Европы.

Однако личность новой возлюбленной бывшего министра не разглашается.

После того, как Эвика Силиня, объявив о «перезапуске» работы своего правительства, объявила об отправке в отставку министров благосостояния, сообщения и образования, Улдис Аугулис восстановил свой мандат депутата Сейма и был избран для работы в бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма. Аугулис также был избран в Комиссию Сейма по государственным расходам и аудиту.

#политики #секс и отношения
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Комментарии (2)

  • MT
    Michael T.
    4-го марта

    Новая работа...новая жена...жизнь просто- живи наслаждайся...

    9
    0
  • Д
    Дед
    4-го марта

    Ну, слава Богу, теперь мы за него спокойны, а то так переживали, как у него там с личной жизнью.

    17
    0

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