Экс-министр Аугулис пережил серьезные перемены и в личной жизни: третий брак распался, но появилась новая пассия

У бывшего министра благосостояния Улдиса Аугулиса перемены произошли не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни, сообщает журнал «Privātā Dzīve». Он развелся со своей третьей женой и начал новые отношения.

Хотя Улдис Аугулис отказался комментировать перемены в своей жизни, самые внимательные заметили, что на его пальце больше нет обручального кольца, однако его теперь уже бывшая жена и мать его младшего сына, адвокат Лаума Йенча-Аугуле подтвердила журналистам, что пятилетний брак действительно официально распался.

Как отмечается в социальных сетях, это подтверждается и сменой женщиной фамилии.

Журнал сообщает, что у Аугулиса появились новые отношения. Их видели вместе на публике, где они присутствовали на финальном домашнем матче латвийской баскетбольной сборной в отборочном турнире чемпионата Европы.

Однако личность новой возлюбленной бывшего министра не разглашается.

После того, как Эвика Силиня, объявив о «перезапуске» работы своего правительства, объявила об отправке в отставку министров благосостояния, сообщения и образования, Улдис Аугулис восстановил свой мандат депутата Сейма и был избран для работы в бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма. Аугулис также был избран в Комиссию Сейма по государственным расходам и аудиту.