Baltijas balss logotype

Ученые раскрыли, почему нельзя бросать друзей ради романтической любви 0

Lifenews
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Ученые раскрыли, почему нельзя бросать друзей ради романтической любви

JSPR: дружеские отношения защищают от депрессии в течение всей жизни

Американские психологи из Мичиганского университета изучили воздействие дружбы и романтической любви на симптомы депрессии в течение жизни. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Социальные связи давно признаны важным фактором психического благополучия. Чувство принадлежности к социальным группам помогает бороться с изоляцией, которая часто усугубляет депрессию. Однако не все отношения одинаково влияют на психическое здоровье.

Команда проанализировала данные 2812 участников Национального лонгитюдного исследования здоровья подростков и взрослых. Добровольцы отвечали на вопросы о своих симптомах депрессии, романтических и дружеских отношениях в четыре временных точки: в 15, 16, 28 и 38 лет.

Результаты показали, что участие в дружбе было последовательно связано с меньшим количеством симптомов депрессии. Этот эффект усиливался во взрослом возрасте.

Начало новых романтических отношений, напротив, было связано с увеличением депрессивных симптомов во всех возрастах.

В подростковом возрасте романтическая вовлеченность чаще ассоциировалась с депрессией, тогда как в раннем среднем возрасте она могла снижать симптомы.

Авторы отметили, что общество часто придает большее значение романтическим отношениям, считая их основным источником счастья. Однако исследование показывает, что дружба может быть более стабильным и надежным буфером против депрессии.

«Люди склонны «бросать» друзей ради романтического партнера, но это может быть не лучшей стратегией для психического здоровья. Дружба обеспечивает гибкость и поддержку, которые могут быть недоступны в романтических отношениях», — отметил ведущий исследователь Цзюньвэнь Ху.

#секс и отношения
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео