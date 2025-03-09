Ученые раскрыли, почему нельзя бросать друзей ради романтической любви

Американские психологи из Мичиганского университета изучили воздействие дружбы и романтической любви на симптомы депрессии в течение жизни. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Социальные связи давно признаны важным фактором психического благополучия. Чувство принадлежности к социальным группам помогает бороться с изоляцией, которая часто усугубляет депрессию. Однако не все отношения одинаково влияют на психическое здоровье.

Команда проанализировала данные 2812 участников Национального лонгитюдного исследования здоровья подростков и взрослых. Добровольцы отвечали на вопросы о своих симптомах депрессии, романтических и дружеских отношениях в четыре временных точки: в 15, 16, 28 и 38 лет.

Результаты показали, что участие в дружбе было последовательно связано с меньшим количеством симптомов депрессии. Этот эффект усиливался во взрослом возрасте.

Начало новых романтических отношений, напротив, было связано с увеличением депрессивных симптомов во всех возрастах.

В подростковом возрасте романтическая вовлеченность чаще ассоциировалась с депрессией, тогда как в раннем среднем возрасте она могла снижать симптомы.

Авторы отметили, что общество часто придает большее значение романтическим отношениям, считая их основным источником счастья. Однако исследование показывает, что дружба может быть более стабильным и надежным буфером против депрессии.

«Люди склонны «бросать» друзей ради романтического партнера, но это может быть не лучшей стратегией для психического здоровья. Дружба обеспечивает гибкость и поддержку, которые могут быть недоступны в романтических отношениях», — отметил ведущий исследователь Цзюньвэнь Ху.