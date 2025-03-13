Ящик со сладостями, холодильник, полный еды: Агата Муцениеце продемонстрировала свою кухню

Эта комната выполнена в серых тонах, но смотрится очень стильно. На кухне предусмотрено все для удобства 36-летней хозяйки — специальные полки для кастрюль, встроенная бытовая техника.

«Кухня, которая стояла, меня раздражала. Она была такая деревянная, массивная, резная, темная. Занимала много места. Давила на меня. Я приходила домой и понимала, что она мне не нравится. В спальне ты спишь, а основное время ты сидишь на кухне — сначала завтракаешь, потом кофе пьешь. Я тут еще сценарий пописываю. Потом уходишь гулять, приходишь — ужинаешь, то есть ты все время тусуешься на кухне. Приходят гости — они тоже идут на кухню. Это то место, где я провожу много времени», — поделилась Агата Муцениеце.

А еще здесь есть ящик, в котором хранятся сладости. Агата призналась, что не ест их. Зато такие вещи очень любит ее дочь Мия. Несмотря на загруженный рабочий график, у артистки всегда заполнен холодильник — в нем всегда есть все, чтобы приготовить полезные блюда.

Муцениеце сейчас живет с дочкой и собаками. Вот уже больше полугода артистка не видится с сыном Тимофеем, который предпочел остаться с отцом Павлом Прилучным и его семьей. Агата, кажется, уже смирилась с желанием подростка. Справедливости ради надо отметить, что сравнительно недавно актриса случайно встретила ребенка в магазине. Однако эта встреча не принесла ей приятных эмоций.

Поклонники звезды российского кинематографа все же надеются, что ей удастся наладить общение с Тимофеем и помириться с Прилучным, с которым она развелась несколько лет назад не на самой позитивной ноте.

«Я всегда могла отличить киношный поцелуй от настоящего. А его парило, когда я целовалась с кем-то. Он ревнивый был и, думаю, таким остался. То есть я всегда думала, звать ли мне его на премьеру, где у меня обнаженка? Я скрывала, что у меня должны быть постельные сцены. Он спрашивал: „Ты прочитала сценарий? Там ничего такого?“. А я: „Ничего!“ — и понимаю, что там сцена изнасилования, меня потом куда-то тащат. Думала, ладно, фильм выйдет, потом буду оправдываться. А, может, он его и не посмотрит», — вспоминала как-то Агата.