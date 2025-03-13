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Сын легендарного юмориста Карцева угодил в грязный скандал 0

Lifenews
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Отец не увидит такого позорища.

Отец не увидит такого позорища.

Спиртное на железнодорожном транспорте сыграло с исполнителем злую шутку.

Сын легендарного Романа Карцева (настоящая фамилия Кац, 1939-2018) оказался в центре скандала.

Ювелир и артист Павел Кассинский (1976) засветился в драке, которая случилась прямо в поезде, следовавшем по маршруту Сочи—Москва. Актер, известный по роли консьержа Альберта в сериале «СашаТаня», вместе с супругой возвращался с очередных гастролей. Парочка отдыхала и проводила время в вагоне-ресторане, когда неожиданно на весь вагон раздались крики.

Очевидцы рассказали, зачинщицей конфликта стала благоверная Кассинского. Она решила присоединиться к компании, сидящей за соседним столиком, что очень не понравилось дамам. Жена актера стала заигрывать с одним из мужчин и даже якобы вместе с ним направилась в сторону уборной. Тут-то и вспыхнул скандал. Благородный артист поспешил на помощь любимой.

На кадры, опубликованные Telegram-каналами попало, как разъяренный Павел кроет неугодных соседей по вагону отборным русским и размахивает кулаками. В это время супруга артиста агрессивно защищает его, пытаясь оттолкнуть противников. Разнимать дебоширов пришлось проводникам поезда. Актер в драке получил незначительную травму головы — на лбу звезды сериала «Солдаты» сиял яркий синяк.

Уже по прибытии на Казанский вокзал Кассинского выловили журналисты. Актер сообщил им, что написал заявление на обидчиков, а делом теперь занимается полиция. Вот только очевидцы рассказали, что ни намека на присутствие стражей порядка в этом деле Павел не сделал. Кроме того, он сам быстро угомонился, когда понял, что может сильно навредить себе.

Если Кассинский под конец поездки пришел в чувство, то вот его супруга и на Казанском вокзале продолжала что-то бурно доказывать окружающим и возмущаться. Выпустив пар, возлюбленные благополучно направились в сторону выхода из вокзала и скрылись в неизвестном направлении.

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