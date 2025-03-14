Лининьш о Седоковой: «Может, Анна расскажет, почему не явилась на опознание тела Яниса?»

Анна Седокова снова сияет на ТВ в шоу, дает концерты, активно обновляет соцсети, и это причиняет боль родным и близким Яниса Тиммы. Семья покойного баскетболиста пытается разобраться в трагедии, а певица, по их словам, никак не помогает расследованию дела.

Друг спортсмена Гатис Лининьш возмущен тем, что Анна якобы продолжает жить так, будто ничего и не было. «Прошло почти три месяца, какие мучительные дни для многих… У многих еще не высохли слезы… А один человек рассказывает о маленьких шагах в своей жизни… О песнях, о том, как сильно было больно… Интересно, что же мы услышим в этой новой песне? Наверное, Анна наконец выразит хоть малейшее сочувствие родителям Яниса?

Или ответит наконец на столь мучительные для близких Яниса вопросы: о чем они говорили по телефону, когда он был еще жив, в 23:35? Может, расскажет, почему не отдает ни один из Яниса телефонов ни родителям ни полиции? Почему так и не отдала родителям ничего из личных вещей Яниса? Почему задерживала подписание документов, чтобы Янис смог вернуться домой? Что уже говорить о том, что Анна не то чтобы помочь с оплатой похорон, она даже не явилась на опознание тела Яниса», — удивлен мужчина.

Гатис затронул и другой вопрос, касающийся наследства Яниса. «Но самое главное — почему она игнорирует подписание документов, чтобы они с Янисом считались официально разведены в Евросоюзе и Америке, а не только в РФ. Это препятствует родителям и ребенку Яниса претендовать на его наследство. Анна не только избегает подписания, а также нанимает адвокатов, которые всяческими путями оттягивают этот вопрос. Так как срок вступления в наследство в РФ — 6 месяцев. Так о чем будет эта песня? Будет ли это счастливый конец…» — заключил Лининьш.

Анна действительно не комментировала ни один из пунктов, которые отметил друг баскетболиста. Певица лишь рассказывает о том, что творится на ее душе. Седокова действительно готовится к выпуску новой песни о покойном бывшем муже. «В ней будет мой ответ и моя история. В ней все. О нас, обо мне. Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала», — анонсировала певица.

Каждый день артистка получает сотни предложений об интервью. Отар Кушанашвили делился, что звезда готова на откровения, но только за очень крупную сумму. «Мне сказал Антон Шестак, якобы Анна Седокова просит гигантское количество денег за первое интервью, официальное, после смерти хорошего, но запутавшегося парня Яниса Тиммы», — утверждал журналист.

Минувшим вечером Анна признала — да, это так, но есть нюанс. «По новостям сегодня все правда. Только маленькая правка: предложение сделали мне, а не я», — подчеркнула певица.