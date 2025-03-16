«В Америке никогда не было дискриминации русского языка и культуры» – бас из Нью-Йорка

Уже в пятнадцатый раз в латвийской столице состоялся конкурс молодых талантов "Восходящие звезды". И после шестилетнего перерыва членом жюри конкурса стал и замечательный русский бас, некогда солист Большого театра, ныне живущий в Нью–Йорке Михаил Светлов.

— Михаил, вас несколько лет не было видно в Риге — это с чем связано?

— Начать с того, что вообще–то я в Риге бывал с детства. Жил я тогда в Калининграде, и первый мой сюда визит был, когда мне исполнилось 15 лет. Помню, я сюда со школьниками приезжал. И уже потом, спустя годы, появлялся здесь несколько раз как певец, как профессионал.

Да, но вот потом был перерыв — сами понимаете, в связи с чем. Сперва пандемия, потом война, все как–то поначалу подзаглохло. Но сейчас, надеюсь, это опять все возрождается, потому что невозможно постоянно жить в депрессии! Я думаю, все вернется на круги своя.

— Ваш голос многие сравнивают с шаляпинским — действительно, тембром и манерой вы чем–то похожи…

— Я в этом смысле скромен. Но тут вы мне напомнили тот факт, что, кстати, до 1917 года этот рижский зал Малой гильдии так и называли — шаляпинским. Потому что действительно Федор Иванович в этом зале в 1910 году давал свой сольный концерт. После 1917 года название отменили. Но для меня честь вновь выступать в этом же прекрасном зале, в котором более ста лет назад пел мой великий коллега!

И рад, что к моему концерту в качестве коллеги по дуэтам присоединилась и ваша солистка Латвийской национальной оперы Юлия Васильева.

— После известных печальных событий русские произведения в Нью–Йорке звучат?

— В Америке никогда не было дискриминации русского языка и культуры изначально, так и сейчас, после того как началась эта "военная операция". Мог сказать свое личное мнение, не желая вдаваться в никакую политику. Это мнение человека и христианина: эта бойня должна прекратиться, нужно прекратить убивать людей.

С обеих сторон гибнут сотни тысяч человек, причем в большинстве своем это молодое поколение. Никакого смысла в этом нет.

И все же русские мероприятия в Нью–Йорке продолжаются, никогда никакие русские оперы не отменялись. После февраля 2022 года директор великой Метрополитен–опера сказал, что он отменяет Путина, но не Пушкина, по мотивам которого Чайковский написал "Евгения Онегина" и "Пиковую даму". Идут русские концерты.

Скажу вам больше: в Нью–Йорке русский является распространенным языком наряду с другими четырьмя. В метро пункты по продажам билеты, банкоматы — все на русском. Равно как и во всех официальных учреждениях. И в судах имеешь право на русскоязычного переводчика, если плохо знаешь английский язык.

Никогда не чувствовал дискриминации в этом смысле. Лишь однажды, и то на волне недавних событий, кто–то из украинских беженцев, услышав мой густой русский бас в ресторане, высказал некие претензии. На что я ответил, что я русский американец — и это следует понимать! И мы, между прочим, нашли общий язык.

— Помимо пения вы чем еще занимаетесь?

— Культурными проектами. Например, концертов. Сейчас занимаюсь и организацией оперной постановки, кстати — это "Золотой петушок" Николая Римского–Корсакова. Опера большая, но мы сделали камерный вариант, оперно–драматический спектакль. Я и продюсирую проект, и являюсь его режиссером–постановщиком. Следующий показ в июне, и надеюсь, что он потом прокатиться по разным сценам. Надеюсь, что и в Риге можно показать будет, учитывая, что там только пять исполнителей (это включая пианиста). С удовольствием!

Тем более что очень интересная связь получилась. Оказывается, фабулу своей замечательной сказки "Золотой петушок" Пушкин взял из новеллы американского писателя Вашингтона Ирвинга, у которого была такая книга — "Сказки Альгамбры". И среди прочего там была легенда об арабском звездочете.

Думаю, Александр Сергеевич эту фабулу прочитал во французском переводе. Для американцев это было сейчас откровением, чуть ли не бомбой, когда узнали, что великая сказка Пушкина и гениальная опера Римского–Корсакова имеют связь с их автором, который сейчас получает новую жизнь! Так что давайте лучше заниматься синтезом разных культур — это помогает взаимопониманию!

БИОГРАФИЯ

В Калининградское музыкальное училище Михаил поступил как пианист, а окончил как хоровой дирижер. Именно во время учебы в училище после очередного экзамена по вокалу преподаватель посоветовала Михаилу развиваться как певцу.

Выдержав конкурс 30 человек на место, Михаил был принят и в 1984 году успешно окончил Московскую консерваторию (класс великого певца Евгения Нестеренко). С 1983 года стажер, с 1986–го — солист Большого театра.

За 10 лет он исполнил в Большом более сорока ролей, из которых четырнадцать — главные. Выступал в партиях Бориса Годунова ("Борис Годунов"), Гремина ("Евгений Онегин"), царя Салтана ("Сказка о царе Салтане"), Мефистофеля ("Фауст"), Захарии ("Набукко"), царя Дадона ("Золотой петушок"), Досифея ("Хованщина"), короля Рене ("Иоланта").

Международная карьера артиста началась на Уэксфордском оперном Фестивале, после которого он стал получать приглашения в ведущие театры мира. Его приглашали в свои проекты знаменитые дирижеры Иегуди Менухин, Мстислав Ростропович, Клаудио Аббадо, Владимир Ашкенази. Солист Нью–Йорк Сити Опера и Метрополитен–опера (первый русский бас, исполнивший на этой сцене партии Дон Жуана и Летучего голландца в одноименных операх).

Среди сцен, на которых он выступал — Новозеландская опера, Ла Скала, Арена ди Верона, Театр Колон, Немецкая опера, Ковент–Гарден. Интерпретация вердиевского "Реквиема" прозвучала в его исполнении в британском Королевском Альберт–холле, в Париже, Москве, Токио, Монреале, в городах США.