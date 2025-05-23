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Доктор Мясников оправдал жалующихся при невысокой температуре мужчин 0 705

Lifenews
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Доктор Мясников оправдал жалующихся при невысокой температуре мужчин
ФОТО: Youtube

Врач Мясников заявил, что женщина устроена совершеннее, чем мужчина.

Врач Александр Мясников оправдал мужчин, которые жалуются на плохое самочувствие даже при невысокой температуре.

Одна из гостей передачи спросила у Мясникова, почему мужчины чаще, чем женщины, жалуются при температуре. «Вы не равняйте мужчину и женщину. Женщина — намного более совершенный механизм и физически, и психически, и как угодно, чем мужчина», — заявил Мясников.

Врач объяснил такое различие эволюцией. По его словам, в древности мужчины доживали только до 30 лет, защищая жилища и добывая еду; женщины же были хранительницами очага и растили детей. По мнению врача, поэтому женщины всегда были сильнее и умнее мужчин. «Мы слабые, мы любим пожаловаться, любим поныть. Знаете, как тело ломит при температуре 37,2?» — поиронизировал доктор.

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