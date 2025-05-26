Раскрыт новый фактор риска для здоровья сердца

Ученые из Университета Уппсалы зафиксировали изменения в крови, связанные с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, уже после трех ночей недосыпа. Результаты исследования опубликованы в Biomarker Research.

В эксперименте участвовали 16 здоровых мужчин. Участники провели в лаборатории несколько дней, последовательно проходя два режима: нормальный сон (8,5 часа в сутки) и ограниченный (4,25 часа). После каждого режима они выполняли короткую интенсивную тренировку, а у них брали кровь на анализ.

Анализ почти 90 белков показал, что после периода недосыпа в крови повышался уровень воспалительных маркеров, ранее ассоциированных с повышенным риском сердечной недостаточности, ишемической болезни и аритмии. Установлено также, что реакция на физическую нагрузку, обычно сопровождаемая ростом защитных белков, таких как интерлейкин-6 и BDNF, была ослаблена после трех дней сна с ограниченной продолжительностью.

Отдельно отмечено влияние времени суток на состав крови. Колебания уровня белков между утром и вечером были более выраженными после недосыпа. Авторы работы указывают на необходимость учитывать недавнюю продолжительность сна и время забора крови при интерпретации биомаркеров сердечно-сосудистого риска.