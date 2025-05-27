Меценаты приходят и... уходят

Приз вручен в 9-й, но, увы, в последний раз – меценат Янис Зузанс на этом завершает присуждение награды. Международное жюри по достоинству оценило выставку Романа «Умрём вместе», которая была проведена в арт-центре Марка Ротко в Даугавпилсе с 1 марта по 19 мая прошлого года.

Решение принято жюри после двух туров, в финал попали три человека. После заседания, длившегося пять часов, а также бесед с художниками было принято решение в пользу Коровина. Думается, не только потому, что в силу личных обстоятельств и проблем со здоровьем эти деньги Роману сейчас очень кстати. Он уже давно признанный классик латвийского изобразительного искусства.

Ими гордится Латвия

Наряду с Коровиным в финал конкурса вышли Индрикис Гелзис, Иева Крауле-Кунаса, Инга Мелдере и Луизе Нежберте, Луиза Рукшане, Кришс Салманис, Элза Силе, Паула Зване. Работы победителя и финалистов выставлены в ЛНХМ до 8 июня.

Фото Кристине Мадьяре.

В рамках выставки лауреатов проводилось и зрительское голосование, в результате приз зрительских симпатий вручен художнице Луизе Рукшане, которая стала финалисткой с персональной и концептуальной выставкой Lociųa vytes в выставочном зале TUR_telpa – очень много белых простыней, которые, однако, являются хорошим фоном для черно-белых картин.

«Умрем вместе»: есть место и драме, и юмору

Жюри охарактеризовало выставку Романа Коровина «Умрем вместе» как «целостную, убедительную и глубоко резонансную, в которой соседствуют юмор, радость и грусть». Это серия живописных и, казалось бы, минималистских миниатюр, работы о жизни и смерти, о любящей паре, мечтающей умереть в один день. Но не всё так драматично, здесь есть и юмор.

«Работы Коровина с полной ясностью поднимают главный вопрос: что значит быть современным сегодня, – говорится в пояснении жюри. – Выставка состоит из работ, созданных в классической манере, приглашая зрителей остановиться, внимательно понаблюдать и сосредоточиться на каждом нюансе и детали, вплетенных в работу. Точка отсчета выставки Коровина – повторение. В целом это минималистичное, но мощное послание, которое говорит о жизни и смерти, об общем опыте, которое раскрывается через различные оттенки смысла. Концептуальный подход и экспозиция художника способствовали тому, чтобы мы, члены жюри, увидели современное, смелое и оригинальное видение. Это свежий подход».

Что получается, когда художник «доходит до точки»

Роман Коровин – обладатель великой фамилии. Все знают Константина Коровина – великого русского живописца, последователя французских импрессионистов. Роман не родственник своего великого предшественника, но фамилию носит гордо!

«Для меня мои последние работы – как некое музыкальное произведение, как ноты, – говорит Роман. – В партитуре обычно есть разные пометки, как воспринимать музыку, как ее исполнять, чуть быстрее или наоборот, чуть медленнее, чтобы войти в какой-то медитативный ритм. Поэтическо-музыкально-живописное во всем этом... Я в последнее время намного меньше работаю с образом...»

Фото Кристине Мадьяре.

Его работы напоминают фильм «Фотоувеличение» Антониони по рассказу Кортасара, когда при изучении изображения вдруг вы видите то, что обычно не замечаете.

«У меня много было больших работ, я, так сказать, расширял горизонты своего творчества, а затем стал, наоборот, уменьшать, чтобы дойти до точки. И я дошел до точки. Здесь очень часто точка является важнейшим элементом сюжета работы. Или линия длиной буквально в сантиметр... Это сейчас моя тема. Когда ты много слышал, видел, рисовал, когда ты был медленно и долго во всем этом, когда объелся всем этим, то доходишь до точки. Я вообще советую сейчас остановиться и вдохновляться тем, что находится не в голове, а тем, что вокруг».

Исходники этих работ – из леса, из парка, откуда угодно: «Мне нравится, что таким образом происходит некое познание мира и... вот «созерцание» – самое лучшее слово. Когда идешь по парку, останавливаешься, входишь в медитатив, концентрируешься и видишь то, что обычно не замечал. Иногда я первоначально просто фотографирую на телефон...»

Роман окончил отделение графики Латвийской академии художеств (1997), но реализовывал себя как живописец и фотограф, параллельно работая как режиссер рекламных и музыкальных видеороликов и клипов.

Он описывает мир в образах. Создает своего рода визуальную поэзию, визуальные истории. Фиксируя наблюдаемые в реальности явления – повседневные и элементарные действия, бытовые зарисовки, вроде бы абсолютно маловажные, но в видении Коровина абсолютно завораживающие пейзажи, автор меняет местами или ставит под сомнение общепринятые представления о «высоком» и «низком», большом и маленьком, далеком и близком.

С 1991 года Коровин провел двадцать персональных выставок, принял участие в более чем тридцати групповых выставках в Латвии, Европе и США. Его работы экспонировались в Германии, Греции, Италии, Латвии, Литве, России, США, Франции, Эстонии. Участвовал в параллельной программе 56-й Венецианской биеннале «Орнаментализм. Современное искусство Латвии. Премия Пурвитиса». Является неоднократным лауреатом премии года в области фотографии.