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«Я поражаюсь доброжелательности латышей к русскоязычным» - российская журналистка 3 1105

Lifenews
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
«Я поражаюсь доброжелательности латышей к русскоязычным» - российская журналистка
ФОТО: Instagram

"Я поражаюсь доброжелательности обычных латышей по отношению к русскоязычным. Учитывая контекст. Латыши по отношению к русскоязычным гораздо доброжелательней, чем «русский мир» к ним. (Но русский мир это не все русские Латвии). - Пишет в Фейсбуке российская журналистка Божена Рынска, которая с началом войны переехала в Латвию из России.

И рассказывает такую историю.

-Была позавчера в ДЕПО. Там не все продавцы хорошо по-русски говорят. Я дважды начинала говорить по латышски. При этом я так и не выучила склонений кроме как единственное число аккузатив, и все говорю в нем. Так мне и помогают, и говорят, что я хорошо говорю, и переходят на русский, когда затык совсем.

Я могу по латышски объяснить, какого размера мне нужен керамзит, и что он в большую миску под вишню. Но детали уже нет — и ничего, вполне доброжелательно объяснялись на двух языках. Компостер — лаби ман? Мана земе ир четри квадраметру. Немаз, мазс, — отвечает продавец. И дальше по русски отвечает примерно также, как я по латышски: Это отходы. Еда. Чтобы мусора было мало. Больше надо.

Дважды объяснялись на двух языках, расстались с улыбками.

И для сравнения. Откровения одной женщины, лично мне высказанные.

— я в последние два года с латышами только по русски говорю. И пусть только попробуют не понять! Ничего, все как миленькие понимают.

При этом она сама, мама и бабушка родились в Латвии. И язык она знает безупречно. И паспорт гражданки.

...В комментариях Божене пясняют:

-Ничего, все как миленькие понимают" - это форма гражданского протеста, может быть и не самая умная. Они не считают себя иммигрантами, в отличие от вас. Если в стране около половины русскоязычного населения, живущих с момента провозглашения суверенитета , их "защитное поведение" предопределено их положением. И совсем не обязательно это "пропутинская вата" , с георгиевской лентой и двуглавой птицей во всю башку.

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#латышский язык #латыши #русские #мнение
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(3)
  • AK
    Aleks Koff
    29-го мая

    Редакция, почему вы не печатаете новости, а перепечатываете высказывания неумной женщины с низкой социальной ответственностью, взятые из её личного дневника? Не нужно сюда тащить личные тесты из личных электронных "блокнотов" типа фейсбука или инстаграмма с твиттером, тем более разжигающие напряжение в обществе.

    71
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го мая

    С тех пор, как она получила шлагбаумом по голове, эта особь женского пола несколько поумнела. Но, как только что выяснилось, не сильно. Нужно еще шлагбаумов восемь...

    104
    4
  • П
    Процион
    28-го мая

    Т̠е̠б̠я̠, м̠а̠р̠т̠ы̠ш̠к̠а̠, в̠с̠ё̠ е̠щ̠ё̠ п̠у̠с̠к̠а̠ю̠т̠ в̠ п̠р̠и̠л̠и̠ч̠н̠о̠е̠ о̠б̠щ̠е̠с̠т̠в̠о̠?

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