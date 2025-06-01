В США перевернулась фура с 250 миллионами пчел

В штате Вашингтон недалеко от канадской границы перевернулся грузовик, перевозивший 250 миллионов пчел, в результате чего насекомые вырвались на свободу. Об этом пишет «Би-би-си».

Авария случилась 30 мая. Власти сообщили, что в фуре были почти 32 тонны ульев.

На место прибыли экстренные службы и пчеловоды. «План состоит в том, чтобы позволить пчелам вернуться в ульи и найти свою пчелиную матку. Это должно произойти в течение следующих 24–48 часов», — рассказали в офисе шерифа полиции.

Местных жителей на время попросили избегать района аварии.