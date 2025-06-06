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В Норвегии только твердое и однозначное «Да!» спасет от обвинений в изнасиловании 0 1045

Lifenews
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
В Норвегии только твердое и однозначное «Да!» спасет от обвинений в изнасиловании

Парламент Норвегии поддержал ужесточение уголовного законодательства, которое закрепляет принцип "только так означает так" – то есть секс без явного согласия будет считаться изнасилованием, сообщает NRK.

Ранее в делах об изнасиловании в Норвегии прокуроры должны были доказать, что обвиняемый применил насилие или угрозы или вступил в половые сношения с человеком, который не мог сопротивляться.

Теперь же под определение изнасилования будут подпадать случаи, когда человек занимается сексом с другим человеком, который не дал на это согласия ни словом, ни действием. Максимальное наказание в таком случае составит 6 лет лишения свободы.

В то же время норвежские законодатели ужесточили ответственность за изнасилование, во время которого человек сопротивляется действиям нападавшего: в таком случае предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Также закон предоставляет норвежским судам большую свободу устанавливать минимальное наказание за изнасилование и ужесточает ответственность за сексуальную эксплуатацию детей.

Министерство юстиции Норвегии заявило, что новое законодательство укрепит верховенство права в стране. В то же время правозащитные организации выразили обеспокоенность тем, что в законе срок давности по отдельным преступлениям изнасилования ограничивается 10 годами.

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#норвегия #домогательства
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