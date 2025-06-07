В Риге выдающийся бард Владимир Высоцкий был не раз. И здесь существует музей «Планета Высоцкого» – в Балтийской международной академии на улице Валерии Сейле (бывшая Ломоносова).

В Академии состоялся вечер памяти педагога Ольги Ногиновой, которая создала этот музей с нуля. Около месяца назад она ушла и жизни, 26 мая ей исполнилось бы 88 лет.

Язык поэзии не знает границ

«С Высоцким наш город и Академия связаны напрямую, – рассказал представитель БМА Петр Антропов (кстати, и сам поэт). – В 1974 и 1975 годах он выступал в клубе РКИИГА, на месте которого сейчас расположен актовый зал БМА. В 2010 году его поклонниками при поддержке руководства Академии и был создан Международный центр-музей Владимира Высоцкого. За минувшие годы он снискал популярность в Латвии и за её пределами. Здесь побывали многие писатели и поэты, деятели искусств и космонавты – и даже тибетский лама».

Любовь Каширина чтит память Ольги Ногиновой. Фото: Андрей Шаврей.

По словам Петра Ивановича, добрые отношения с Ногиновой у него сложились еще до Академии.

– Я ей помогал, она мне тоже помогала во многом, и более того, я ей даже обязан тем, что написал стихотворение о Высоцком. Потому что я сам-то «есенист», люблю Сергея Есенина, больше однолюб даже, но Высоцкого я очень ценю за его богатый, сочный, образный язык. При имени Высоцкого я сразу вспоминаю его фразу «из-за тебя под поезд прыгал я, но, слава Богу, не совсем удачно». Видите, в двух строчках сколько сказано, тут целая драма или комедия, даже не знаю...

И Академия признательна Ольге Михайловне, потому что вольно или невольно, популяризируя музей Высоцкого, проводя здесь мероприятия, куда приходили и космонавты, и министры, и артисты, она популяризировала и Академию.

Это был очень трудолюбивый человек, и вот когда ее спрашивали, как вам все удается, она говорит, да я ж не одна, у меня столько помощников. И сейчас эстафету у нее приняла доцент нашей Академии Любовь Георгиевна Каширина. Я надеюсь, что она унаследует лучшие качества.

Космос объединяет

Изначально руководство БМА поддержало Ольгу Михайловну, выделило помещение для музея. В 2013 году тоже общими усилиями и отчасти по инициативе Ольги Михайловны, при участии космонавтов Георгия Гречко, родившегося в рижской Болдерае Алексея Соловьева был открыт барельеф памяти Владимира Высоцкого на фасаде Академии.

В барельеф вкрапили кусочки метеорита. Ольга Михайловна сплотила ценителей творчества Высоцкого из Европы, Польши, Соединенных Штатов, Австралии и многих других стран и городов.

Сама лично была знакома с сыном барда, артистом Никитой Высоцким, который бывал в гостях в Музее и тоже помогал его развитию.

Высокий VS Паулс

Высоцкий бывал в Латвии много раз, в том числе с супругой, знаменитой французской актрисой Мариной Влади, отдыхал в Юрмале. Наверное, самый знаменитый его визит в Латвию – в 1975-м, когда на Рижской киностудии он записал несколько песен к фильму Бориса Тарасова «Стрелы Робин Гуда». Увы, в последний момент руководство союзного кинематографа запретило голос Высоцкого в фильме, вместе него композитором назначили Раймонда Паулса.

Но Борис Тарасов спас записи Высоцкого – вынес записи барда и спрятал в близлежащем лесу в Шмерли. Затем они хранились у него дома в Москве под диваном. Через несколько лет, в 1984-м, уже после смерти Высоцкого, его песни, записанные в Риге в 1975-м, все же зазвучали в другом фильме Тарасова – «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».

Это в том числе и легендарные ныне «Баллада о любви» и «Баллада о борьбе». «Балладу о любви» сейчас в видеотрансляции на вечере памяти исполнял бард Виктор Козлитин, вживую пели Юрий Тихомирова и Сергей Степаненко.

Мистика, но факт

Бессменной хозяйкой этого музея являлась Ольга Михайловна Ногинова, которая лично знала Высоцкого и неоднократно встречалась с ним. В фондах музея, работающего на общественных началах, немало уникальных экспонатов. Среди них – автографы Высоцкого, эскизы его портрета в исполнении известного латвийского художника Артура Никитина, у которого Высоцкий бывал в гостях в мастерской, а также сделанные Вильгельмом Михайловским в Риге во время концертов барда прекрасные фотопортреты.

Кстати, мистика, но факт: в мастерской Артура Никитина пару десятилетий назад случился пожар. Сгорело немало его уникальных работ, а вот то, что сохранилось – это портреты Высоцкого, которые стояли за металлической бочкой, которая стала преградой всепожирающему огню...

«Нам всем, ее друзьям, соратникам и знакомым, будет не хватать Ольги Михайловны – сердечной, доброй, душевной, отзывчивой, деятельной, умной, приветливой, деликатной, – говорит Любовь Каширина, которая продолжает дело Ногиновой. – Она была подвижницей, таких мало... Светлая память! А что до Высоцкого, то он всю жизнь мечтал быть поэтом для своего народа, который он любит. И так он и остается в нашем представлении сначала поэт, актер, певец, бард, но главное – поэт. И в нашем музее есть очень простой, скромный документ, который является подтверждением, что мы, живущие в Латвии, еще 60 лет назад его вполне официально признали поэтом. Это документ из Рижской киностудии, где указана профессия Владимира Высоцкого – поэт, он же писал на киностудии стихи для фильмов. Это исторический факт».

Напомним, что в 1965 году Владимир Высоцкий написал несколько песен по заказу Рижской киностудии. В Государственном архиве личных документов хранится подписанный им контракт, свидетельствующий об этом. В 1966 году несколько песен Микаэла Таривердиева на стихи Высоцкого вошли в сатирическую комедию «Последний жулик». За эту работу поэт получил 500 рублей.

А уж о том, что он не раз приезжал в Юрмалу с супругой Мариной Влади, отдыхал в Яункемери, в кемпинге Вайвари – знают многие... Но с той поры остались уникальные фотографии, которые также можно увидеть на «Планете Высоцкого».