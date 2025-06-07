Baltijas balss logotype

Высоцкий в Риге: память, которую чтут в музее 0 1470

Lifenews
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Фото: Андрей Шаврей.

Фото: Андрей Шаврей.

В Риге выдающийся бард Владимир Высоцкий был не раз. И здесь существует музей «Планета Высоцкого» – в Балтийской международной академии на улице Валерии Сейле (бывшая Ломоносова).

В Академии состоялся вечер памяти педагога Ольги Ногиновой, которая создала этот музей с нуля. Около месяца назад она ушла и жизни, 26 мая ей исполнилось бы 88 лет.

Язык поэзии не знает границ

«С Высоцким наш город и Академия связаны напрямую, – рассказал представитель БМА Петр Антропов (кстати, и сам поэт). – В 1974 и 1975 годах он выступал в клубе РКИИГА, на месте которого сейчас расположен актовый зал БМА. В 2010 году его поклонниками при поддержке руководства Академии и был создан Международный центр-музей Владимира Высоцкого. За минувшие годы он снискал популярность в Латвии и за её пределами. Здесь побывали многие писатели и поэты, деятели искусств и космонавты – и даже тибетский лама».

visocki.jpg

Любовь Каширина чтит память Ольги Ногиновой. Фото: Андрей Шаврей.

По словам Петра Ивановича, добрые отношения с Ногиновой у него сложились еще до Академии.

– Я ей помогал, она мне тоже помогала во многом, и более того, я ей даже обязан тем, что написал стихотворение о Высоцком. Потому что я сам-то «есенист», люблю Сергея Есенина, больше однолюб даже, но Высоцкого я очень ценю за его богатый, сочный, образный язык. При имени Высоцкого я сразу вспоминаю его фразу «из-за тебя под поезд прыгал я, но, слава Богу, не совсем удачно». Видите, в двух строчках сколько сказано, тут целая драма или комедия, даже не знаю...

И Академия признательна Ольге Михайловне, потому что вольно или невольно, популяризируя музей Высоцкого, проводя здесь мероприятия, куда приходили и космонавты, и министры, и артисты, она популяризировала и Академию.

Это был очень трудолюбивый человек, и вот когда ее спрашивали, как вам все удается, она говорит, да я ж не одна, у меня столько помощников. И сейчас эстафету у нее приняла доцент нашей Академии Любовь Георгиевна Каширина. Я надеюсь, что она унаследует лучшие качества.

Космос объединяет

Изначально руководство БМА поддержало Ольгу Михайловну, выделило помещение для музея. В 2013 году тоже общими усилиями и отчасти по инициативе Ольги Михайловны, при участии космонавтов Георгия Гречко, родившегося в рижской Болдерае Алексея Соловьева был открыт барельеф памяти Владимира Высоцкого на фасаде Академии.

В барельеф вкрапили кусочки метеорита. Ольга Михайловна сплотила ценителей творчества Высоцкого из Европы, Польши, Соединенных Штатов, Австралии и многих других стран и городов.

Сама лично была знакома с сыном барда, артистом Никитой Высоцким, который бывал в гостях в Музее и тоже помогал его развитию.

Высокий VS Паулс

Высоцкий бывал в Латвии много раз, в том числе с супругой, знаменитой французской актрисой Мариной Влади, отдыхал в Юрмале. Наверное, самый знаменитый его визит в Латвию – в 1975-м, когда на Рижской киностудии он записал несколько песен к фильму Бориса Тарасова «Стрелы Робин Гуда». Увы, в последний момент руководство союзного кинематографа запретило голос Высоцкого в фильме, вместе него композитором назначили Раймонда Паулса.

Но Борис Тарасов спас записи Высоцкого – вынес записи барда и спрятал в близлежащем лесу в Шмерли. Затем они хранились у него дома в Москве под диваном. Через несколько лет, в 1984-м, уже после смерти Высоцкого, его песни, записанные в Риге в 1975-м, все же зазвучали в другом фильме Тарасова – «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».

Это в том числе и легендарные ныне «Баллада о любви» и «Баллада о борьбе». «Балладу о любви» сейчас в видеотрансляции на вечере памяти исполнял бард Виктор Козлитин, вживую пели Юрий Тихомирова и Сергей Степаненко.

Мистика, но факт

Бессменной хозяйкой этого музея являлась Ольга Михайловна Ногинова, которая лично знала Высоцкого и неоднократно встречалась с ним. В фондах музея, работающего на общественных началах, немало уникальных экспонатов. Среди них – автографы Высоцкого, эскизы его портрета в исполнении известного латвийского художника Артура Никитина, у которого Высоцкий бывал в гостях в мастерской, а также сделанные Вильгельмом Михайловским в Риге во время концертов барда прекрасные фотопортреты.

Кстати, мистика, но факт: в мастерской Артура Никитина пару десятилетий назад случился пожар. Сгорело немало его уникальных работ, а вот то, что сохранилось – это портреты Высоцкого, которые стояли за металлической бочкой, которая стала преградой всепожирающему огню...

«Нам всем, ее друзьям, соратникам и знакомым, будет не хватать Ольги Михайловны – сердечной, доброй, душевной, отзывчивой, деятельной, умной, приветливой, деликатной, – говорит Любовь Каширина, которая продолжает дело Ногиновой. – Она была подвижницей, таких мало... Светлая память! А что до Высоцкого, то он всю жизнь мечтал быть поэтом для своего народа, который он любит. И так он и остается в нашем представлении сначала поэт, актер, певец, бард, но главное – поэт. И в нашем музее есть очень простой, скромный документ, который является подтверждением, что мы, живущие в Латвии, еще 60 лет назад его вполне официально признали поэтом. Это документ из Рижской киностудии, где указана профессия Владимира Высоцкого – поэт, он же писал на киностудии стихи для фильмов. Это исторический факт».

Напомним, что в 1965 году Владимир Высоцкий написал несколько песен по заказу Рижской киностудии. В Государственном архиве личных документов хранится подписанный им контракт, свидетельствующий об этом. В 1966 году несколько песен Микаэла Таривердиева на стихи Высоцкого вошли в сатирическую комедию «Последний жулик». За эту работу поэт получил 500 рублей.

А уж о том, что он не раз приезжал в Юрмалу с супругой Мариной Влади, отдыхал в Яункемери, в кемпинге Вайвари – знают многие... Но с той поры остались уникальные фотографии, которые также можно увидеть на «Планете Высоцкого».

Читайте нас также:
#музей #память #высоцкий
Автор - Андрей Шаврей
Андрей Шаврей
Все статьи
10
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 1018
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 922
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 767
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 599

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 177
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 240
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
3
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 3 268
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 610
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
5
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 5 329
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 199
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 177
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 240
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
3
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 3 268

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео