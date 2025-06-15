Имя Иго в Латвии знают, кажется, все. Звезда Иго (Родриго) Фоминса зажглась в 1986–м на всесоюзном конкурсе. После этого было многое — успехи, награды, а затем тяжелая автокатастрофа, сложная реабилитация, познание новых радостей жизни. Сейчас у Иго сразу несколько важных событий.

Телевизор в студию!

Легендой Иго стал в 1980–х, когда пел в группах L?vi и Remix (а также в других, менее известных). Были победы в разных конкурсах и выступления на фестивалях.

На территории всего бывшего СССР его узнали в 1986 году, когда он стал обладателем Гран–при на первом всесоюзном конкурсе молодых исполнителей "Юрмала–86", выступив с песнями Раймонда Паулса на слова Яниса Петерса "Как в старинной песне" и Давида Тухманова на слова Семена Кирсанова "Грибной дождь". И получил приз — цветной телевизор (большая ценность по тем временам, на него копили годами!). Правда, буквально через неделю он сломался!

Но не сломался Иго, и это главное. С композицией Раймонда Паулса на слова Ильи Резника "Путь к свету" Фоминс стал лауреатом телевизионного фестиваля "Песня–86", а со своей песней "Письма ветра" получил лауреатство и в 1987 году.

В Лиепае, в городе, в котором он родился, по дороге к эстраде у моря можно увидеть Аллею славы латвийских звезд, и там есть и отпечатки ладони Иго. 2015 году был награжден орденом Трех Звезд, высшую награду родной Латвии, но до этого было еще столько всего!

Перелом судьбы

В 1990–е начал сольную карьеру. Сотрудничал с такими суперпопулярными и любимыми народом композиторами, как Раймонд Паулс, Имант Калниньш и Зигмар Лиепиньш. На его счету 14 альбомов.

Огромный успех принесли Иго главные роли в рок–операх Зигмара Лиепиньша "Лачплесис" (1988) и "Собор Парижской богоматери" (1997). А вот в мае 2000–го Иго попал в очень тяжелую автомобильную аварию. И многим казалось, что это конец — певец сломался в нескольких местах — в прямом смысле слова.

Коллеги организовали масштабную кампанию по сбору пожертвований "Держись, Иго!", его лечили прекрасные врачи. К тому же Иго очень целеустремленный. Он выкарабкался, хотя реабилитация была очень долгой.

Теперь Родриго, без всякой иронии заметим, настоящий философ. Пишет стихи. Затем музыку к ним сочиняют различные авторы. И он до сих пор поет и выступает с концертами. Ближайший — 18 июня в новом арт–пространстве Eviart, открывшемся на рижской улице Букулту. Там же сейчас и выставлены его картины на тему мору моря. И разрисованный им фарфор. И это еще не все.

В гостях хорошо, а дома лучше

"После всего я начал выпуск цикла альбомов, посвященных разным стихиям, — рассказал Иго. — Вышли альбомы "Огонь", "Земля", "Вода", "Воздух". Все это для меня символично, как и занятия живописным искусством, это у меня в генах, мама же художница и фотограф. И сын занимается арт–творчеством.

А это расписанный им фарфор.

Какое–то время назад у меня была открыта собственная галерея на улице Акас, а сейчас в начале июня она переехала в Старую Ригу, так что заходите! Если даже меня нет на месте, то все равно на витрине можно видеть мое творчество, то, чем я в основном сейчас занимаюсь.

А еще… Хорошо, конечно, ездить в дальние страны, но рядом с нами в Латвии так много отличных мест! Несколько лет назад в Бауском районе, недалеко от Межотне, я организовал центр музыки и искусства "Цеплис". Там в старинном поместье XIX века у меня студия звукозаписи, художественная студия, эстрада на открытом воздухе, выставочный зал. И все это находится на берегу реки Лиелупе!"

Кстати, ловит рыбу и может из нее приготовить отличный суп! Иго умеет многое — талант талантлив во всем!

Яблоко и яблони

"Но особенно активно я занимаюсь графикой, уже пятнадцать лет. У меня почти каждый год проходят персональные выставки или же я участвую в групповых экспозициях, хотя бы с одной работой. Например, в дворце культуры "Зиемельблазма" под мое творчество отвели целых четыре больших зала! И в каждом из них было до двух десятков экспонатов. Получается, что это была самая представительная моя персональная выставка.

И что касается росписи по посуде — не менее активно занимаюсь этим. У меня есть печь для обжига посуды, но до обжига я еще не дошел, этим занимается специалист этого дела Гита, которая создает посуду, тарелки, вазы, кружки из фарфора, камня. Но в деле декорирования посуды я уже провожу мастер–классы".

Все дело в том, что у Иго мама — профессиональная художница–график и фотограф из Лиепаи Ирина Тире. После сложнейшей реабилитации он именно с мамой стал посещать пленэры, собрания художников на природе — и именно там сделал первые наброски улиц и двориков Лиепаи. Затем учился у известного графика Неле Зирните.

И между прочим, по стопам отца пошел и сын — Давид Видвудс, ставший фотохудожником. В прошлом году прошла его первая персональная выставка (сперва в Лиепае, потом в Риге).

"Правда, пока моя бабушка, мама Иго, фотографирует старину, а папа разрисовывает фарфор, я запечатлеваю современность, — смеется Давид Видвудс. — На моих фотографиях преимущественно модели. Мне тридцать лет, и я еще не знаю, будет ли фотография моим хобби или станет профессией. Пока что работаю в салоне татуировок. Живу как в Риге, так и в Лиепае, где все корни моих родственников. И, кстати, мой старший брат Микус тоже стал фотохудожником!"

Крутятся диски

На самом же деле корни тяги к изобразительному искусству у Иго и его сыновей еще глубже. Предки Родриго тоже занимались своего родом искусством: дедушка был переплетчиком, а бабушка училась шитью в Вене. Более того, спустя годы бабушка создала отделение шитья и моделирования костюмов в Лиепайском художественном училище. Но при этом о музыке звезда эстрады не забывает.

"Я ведь некогда был солистом знаменитого Remix, — говорит он. — Коллектив существовал относительно недолго, лет восемь, но действительно оставил большой след в истории латышской эстрады. Он был создан, кстати, по идее Раймонда Паулса 45 лет назад. Просто сказал: надо подумать о создании под эгидой Латвийского радио джаз–роковой группы. И со мной в той группе выступал гитарист Айвар Херманис, с которым сейчас выступлю 18 июня".

Для времени начала "перестройки" это была смелая идея — жанр инструментального джаз–рока только зарождался на официальной советской эстраде. Группа создавала аранжировки и записи для популярных солистов Латвии и России, они звучали в песнях "боевой тройки" Раймонда Паулса — Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле. И сам коллектив выступал со своими программами.

В советские годы фирма "Мелодия" выпустила два диска–гиганта в количестве полумиллиона экземпляров — для Латвии цифра невероятная. И конечно, Родриго благодаря всему этому помнят до сих пор и в России. Но… по понятным причинам концерты там сейчас невозможны.