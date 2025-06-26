Baltijas balss logotype

Омовения в росе – это древний ритуал, имеющий языческие корни. Однако более-менее публичные голые забеги на Лиго – это относительно новая праздничная традиция, которая приобрела массовый характер в Латвии в конце 90-х годов.

И вот уже четверть века в Латвии они проводятся в самых разных местах в полночь или позже. Есть как платные, так и бесплатные мероприятия.

Современная традиция голых забегов в Латвии распространилась из Курземе – музея под открытым небом Педвале (Абавская волость) и Кулдиги. В основе таких забегов древнее поверье: кто купается в росе утром Янова дня, тому красота и сила гарантированы на весь следующий год.

В 1994 году скульптор Оярс Фелдбергс в честь 100-летия Международного олимпийского комитета организовал в Педвальском музее под открытым небом один из первых забегов без одежды. В то время это было локальное мероприятие, поскольку участвовать могли только мужчины, на которых женщинам было запрещено смотреть.

В 2000 году традиция была перенята и в Кулдиге, и теперь она проводится без предупреждения в третьем часу ночи по старинному кирпичному мосту.

Особенно знаменательным стал забег 2013 года, когда к группе мужчин впервые присоединилась девушка. Вскоре голые забеги стали организовывать как на различных праздничных фестивалях, в отдаленных кафе в лесу, так и на частных праздничных мероприятиях.

(10)
  • A
    Anim
    28-го июня

    А чему, собственно, возмущаются комментаторы? У славян была такая же традиция, с точно таким же смыслом.

    Кто ж вам виноват, что традиции своих предков променяли на совок.

    0
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го июня

    Латыши в своё удовольствие в очередной раз потрясли своими мудями, потому как постоянно шли дожди и намокшие костры никак не хотели возгораться.

    11
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Это просто мерзость и извращение и не более того. А все рассуждения вокруг этого -- обычная дьявольщина.

    23
    5
  • К
    Кайзер
    27-го июня

    Голые, за-то свободные !

    21
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    Кайзер
    27-го июня

    Свободные? В каком месте? ))) Голь-голытьба.

    16
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    27-го июня

    Так значит с 23 на 24 гомосятский праздник всё-таки!? Не знал, не знал...

    30
    2
  • A
    Aleks
    27-го июня

    Электорат ,,Прогрессивных,,,,Нового единства,,и чего уж греха таить,,,Национального объединения,,которое ,как и говорил Лиепиньш,все таки выбрало не тот флаг.

    77
    5
  • Лк
    Летучий корабль
    26-го июня

    Ну если больше нечего показать в Латвии...

    119
    4
  • М
    Михаил
    26-го июня

    толпа идиотов

    106
    4
  • Д
    Дед
    26-го июня

    Очень культурные, интеллигентные, образованные латыши. А начиналось с уничтожения памятников.

    118
    2
Читать все комментарии

