Омовения в росе – это древний ритуал, имеющий языческие корни. Однако более-менее публичные голые забеги на Лиго – это относительно новая праздничная традиция, которая приобрела массовый характер в Латвии в конце 90-х годов.

И вот уже четверть века в Латвии они проводятся в самых разных местах в полночь или позже. Есть как платные, так и бесплатные мероприятия.

Современная традиция голых забегов в Латвии распространилась из Курземе – музея под открытым небом Педвале (Абавская волость) и Кулдиги. В основе таких забегов древнее поверье: кто купается в росе утром Янова дня, тому красота и сила гарантированы на весь следующий год.

В 1994 году скульптор Оярс Фелдбергс в честь 100-летия Международного олимпийского комитета организовал в Педвальском музее под открытым небом один из первых забегов без одежды. В то время это было локальное мероприятие, поскольку участвовать могли только мужчины, на которых женщинам было запрещено смотреть.

В 2000 году традиция была перенята и в Кулдиге, и теперь она проводится без предупреждения в третьем часу ночи по старинному кирпичному мосту.

Особенно знаменательным стал забег 2013 года, когда к группе мужчин впервые присоединилась девушка. Вскоре голые забеги стали организовывать как на различных праздничных фестивалях, в отдаленных кафе в лесу, так и на частных праздничных мероприятиях.