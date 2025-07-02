Вопреки расхожему мнению, что близкие артистки знать не знают, что такое трудности, в их жизни было немало тяжелых моментов. Какое-то время родителям Алсу приходилось ютиться в тесном вагончике, когда после института их «сослали» в холодный Когалым.

Разия Салахова и Ралиф Сафин познакомились во время учебы в Уфимском нефтяном институте. На третьем курсе влюбленные поженились. Первое время им приходилось жить весьма скромно. Далее было распределение в Ханты-Мансийский автономный округ, где молодой семье приходилось несладко. Удивительно, но о жизни на севере Алсу теперь вспоминает с ностальгией. Вот только, если говорить положа руку на сердце, певица рада, что ее собственные дети растут в тепле и комфорте.

«Помню дикие морозы… Столбик термометра опускался до -45 градусов. Батареи в квартире были промерзшие до такой степени, что кусочки льда отваливались. На стенах — иней. Спать иногда ложились в носках, шапках, шубах. Хотя тогда, в детстве, мне это вовсе не казалось катастрофой. Сегодня же, как мама, ни за что не пожелаю детям пройти через такие испытания природой».

Когда карьера отца будущей артистки рванула в гору, Разия могла бы отказаться от работы, ведь финансовое положение семьи это позволяло. В 1992 году ее мужа назначили вице-президентом нефтяного концерна «Лангепас-Урай-Когалымнефть, а затем Ралиф Сафин вошел в совет директоров «Лукойла». Но даже родив дочь и троих сыновей, женщина-архитектор продолжала заниматься любимым делом. Мало кто знает, но мама певицы - автор десятков успешных проектов. В ее копилке самые разноплановые здания в Татарстане и Москве – жилые дома, школы, мечети и другие социальные объекты.

Для Алсу мама стала примером стойкости и воплощением женской мудрости. Женщина, которую иной раз сравнивают с сестрой певицы, сумела сохранить свой брак, хотя порой это было весьма непросто. За 50 лет жизни бок о бок случалось всякое. Так, артистка и сама была свидетелем тяжелых моментов и кризисов, которые удалось преодолеть по большей части благодаря ее невероятной матери.

«Наверняка, у кого-то иногда даже было желание сбежать, но они всегда были вместе, несмотря ни на что... а сейчас уже и вовсе не представляют жизнь друг без друга. Преклоняюсь перед своей мамой, которая всегда проявляла невероятную мудрость и сглаживала острые углы, закрывала глаза на многие обстоятельства. Знаю, что было очень непросто. Надеюсь, она ни о чем не жалеет», - писала Алсу в личном микроблоге.

К сожалению, артистке не удалось сохранить собственный брак. Почти 20 лет отношений с бизнесменом Яном Абрамовым разрушили непреодолимые противоречия. Попытка исполнительницы хита «Зимний сон» во всем следовать примеру самого дорого человека не привела ни к чему хорошему. Освободившись от оков, Алсу теперь наслаждается свободой, прекрасно понимая, что жизнь разных людей, пусть и близких, не может идти по одному сценарию.