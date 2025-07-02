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«Прошу президента объявить четверг выходным!» Латвийцы шутят про «демоверсию» лета на один день 0 1002

Lifenews
Дата публикации: 02.07.2025
kasjauns.lv
«Прошу президента объявить четверг выходным!» Латвийцы шутят про «демоверсию» лета на один день
ФОТО: Виталий Вавилкин

Жители Латвии, кажется, умеют смеяться даже тогда, когда погода - повод не для радости, а для иронии. По прогнозам метеорологов, в среду, 3 июля, в Латвии впервые за это лето температура поднимется до +33 градусов. Но жара будет недолгой - она продлится всего один день. И этого оказалось достаточно, чтобы в TikTok развернулся настоящий флешмоб. Otkrito.lv сообщил, что в четверг в Латвии впервые с прошлого лета будет +33 градуса.

Под хэштегами вроде #vasarasdemo (#демоверсиялета) и #karstums (#жара) пользователи выкладывают видео, в которых просят объявить 3 июля выходным, потому что «иначе лето мы просто не заметим». «Не забудьте - в четверг будет лето. Оденьтесь соответствующе!» - иронизируют в одном из популярных роликов. «Скачайте обновление: доступна летняя температура сроком на 24 часа» - шутят другие. «Прошу президента рассмотреть возможность завтра сделать официальный выходной день в Латвии, чтобы люди смогли насладиться одним днем лета. Спасибо», - обращаются третьи.

Некоторые снимают видео, как готовятся к этому дню — надувают бассейны, достают лежаки, закупаются мороженым и солнцезащитным кремом. В тренде и саркастичные напоминания: «Пожалуйста, не работайте 3 июля. Это может быть ваш единственный шанс увидеть лето в этом году».

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#погода #лето
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