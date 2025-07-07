Агрессивные пчелы отправили 24 человека в больницу за несколько минут

Во Франции три человека попали в реанимацию после нападения роя пчел.

Во Франции рой пчел неожиданно атаковал людей в городе Орийак, департамент Канталь. Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 июля. Агрессивные насекомые по неизвестной причине среди дня начали атаковать жителей европейского города. Нападение продолжалось несколько минут. За это время пострадали 24 человек, трое из них попали в реанимацию.

Представитель Парижской школы пчеловодства Валид Лулиди заявил, что подобное поведение нетипично для медоносных пчел. Специалист отметил, что осы могли бы наброситься на людей, но пчелы ведут себя так только когда защищаются.

Лулиди предположил, что напавшие на людей пчелы были гибридами нескольких видов с разных концов света. Таких насекомых выводят некоторые пчеловоды, чтобы получить больше меда. Эксперт сказал, что в таких популяциях со временем могут возникнуть генетические дефекты, приводящие к агрессии.

Лулиди также сказал, что при нападении роя пчел необходимо не поддаваться панике и как можно скорее найти укрытие. Он признал, что в городе это сделать не так-то просто, а на природе будет достаточно спрятаться в кустах с плотной листвой или нырнуть в ближайший водоем.