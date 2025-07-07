Baltijas balss logotype

Агрессивные пчелы отправили 24 человека в больницу за несколько минут 2 689

Lifenews
Дата публикации: 07.07.2025
BB.LV
Агрессивные пчелы отправили 24 человека в больницу за несколько минут
ФОТО: Freepik

Во Франции три человека попали в реанимацию после нападения роя пчел.

Во Франции рой пчел неожиданно атаковал людей в городе Орийак, департамент Канталь. Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 июля. Агрессивные насекомые по неизвестной причине среди дня начали атаковать жителей европейского города. Нападение продолжалось несколько минут. За это время пострадали 24 человек, трое из них попали в реанимацию.

Представитель Парижской школы пчеловодства Валид Лулиди заявил, что подобное поведение нетипично для медоносных пчел. Специалист отметил, что осы могли бы наброситься на людей, но пчелы ведут себя так только когда защищаются.

Лулиди предположил, что напавшие на людей пчелы были гибридами нескольких видов с разных концов света. Таких насекомых выводят некоторые пчеловоды, чтобы получить больше меда. Эксперт сказал, что в таких популяциях со временем могут возникнуть генетические дефекты, приводящие к агрессии.

Лулиди также сказал, что при нападении роя пчел необходимо не поддаваться панике и как можно скорее найти укрытие. Он признал, что в городе это сделать не так-то просто, а на природе будет достаточно спрятаться в кустах с плотной листвой или нырнуть в ближайший водоем.

Читайте нас также:
#пчелы
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    7-го июля

    Почему великий "пчеловод" Валид не написал, что любой рой пчёл за считанные секунды можно уничтожить обычной водой, залив этот рой!

    1
    4
  • Е
    Ехидный
    Злой
    8-го июля

    это были неправильные пчелы !

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как 90 лет назад Гитлер эфиопам помогал
Мотопехота Абиссинии. Иконка видео
Каллас обвинила Россию в провокациях
Каллас обвинила Россию в провокациях
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Названа основная причина снижения полового влечения
Названа основная причина снижения полового влечения
Фото: @anilorak
Ани Лорак снялась в откровенном наряде без бюстгальтера 341
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе 4 5457
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника 324
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту 386

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 5
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 12
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 18
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 28
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 55
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 51
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 5
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 12
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео