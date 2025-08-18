Baltijas balss logotype
«Ведьма сбежала»: новая шутка Эдгара Ринкевича рассмешила соцсети

Lifenews
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
«Ведьма сбежала»: новая шутка Эдгара Ринкевича рассмешила соцсети

Недавно Эдгар Ринкевич вновь повеселил пользователей соцсетей, пишет Otkrito.lv. Он известен тем, что время от времени публикует шуточные записи — например, этим летом он уже иронично писал, что собирается пожаловаться президенту на плохую погоду.

Недавно Эдгар Ринкевич вновь повеселил пользователей соцсетей, пишет Otkrito.lv. Он известен тем, что время от времени публикует шуточные записи — например, этим летом он уже иронично писал, что собирается пожаловаться президенту на плохую погоду.

На этот раз в Facebook Эдгар Ринкевич разместил фотографию, сделанную в Юрмале: на снимке — установленная в парке огромная метла, закрепленная на подставках, а на заднем плане — стенд с изображением летящей ведьмы. Президент подписал фото: «Утро в Юрмале: картинка и метла остались, ведьма сбежала. Воскресенье. Август».

Подписчики не остались равнодушны и начали активно шутить в комментариях.

«Жаль, что господин Кариньш не был проинформирован об этом транспортном средстве!»

«А я-то думал, где я вчера после вечеринки ее потерял! Спасибо!»

«Это ведьмин общественный транспорт, хватит сразу на 6–7 человек».

«Сильный ветер и дождь, надо подождать более благоприятных условий для полета».

«Принимаю бронирования на рейс. Лечу искать лето!»

Один из пользователей связал пропажу ведьмы с геополитикой: «Возможно, ей помешали GPS-помехи, которые создает РФ из Калининграда, Псковской области или Беларуси, о которых давно сообщает Агентство гражданской авиации. Или просто никто не пожелал ей удачного полета. Спасибо Эдгару Ринкевичу за шутку, она поднимает настроение».

#соцсети #эдгар ринкевич
Оставить комментарий

(9)
    Aleks
    18-го августа

    Слуги дьявола все на месте ,а ведьма просто поменяла метлу на Бентли.Маскируется.Время такое,да и 21 век на дворе. Пытался Ринкевич приблизиться к одесскому юмору-не получилось,невзирая на фамилию.😎

  • M.....
    MARAZMUS .....
    18-го августа

    Пусть огласит стоимость этого произведения , вместе посмеёмся

  • З
    Злой
    18-го августа

    Шутки шутками, но подобное показывает интеллектуальный уровень человека который руководит государством, я бы на его месте так не позорился.

  • А
    Алекс
    Злой
    18-го августа

    Так и не позорься.В следующий раз ,прежде,чем написать какую-то гадость-подумай хорошо:стоит ли.

  • З
    Злой
    Злой
    18-го августа

    Гадости??? Чувак, если ты занимаешь такой пост то веди себя адекватно а не публикуй чушь 10- ти летнего ребёнка, отличай детство в ж...пе от реальности!!!!

  • З
    Злой
    Злой
    18-го августа

    И ещё, Алекс, ничего хорошего про латвию которой она стала после 2022 года я никогда не напишу, скорее наоборот, приложу всё свое высшее образование чтобы нагадить.

  • З
    Злой
    18-го августа

    Офигенный юморист, только забыл он написать в каком месте смеяться

  • ТК
    Тото Кутунио
    18-го августа

    И люди действительно смеются? Хлопая в ладоши и тянут большой палец в верх. Ндааа...

  • П
    Процион
    18-го августа

    Клоун с президентской зарплатой.

Читать все комментарии

Видео