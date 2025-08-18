«Ведьма сбежала»: новая шутка Эдгара Ринкевича рассмешила соцсети

Недавно Эдгар Ринкевич вновь повеселил пользователей соцсетей, пишет Otkrito.lv. Он известен тем, что время от времени публикует шуточные записи — например, этим летом он уже иронично писал, что собирается пожаловаться президенту на плохую погоду.

На этот раз в Facebook Эдгар Ринкевич разместил фотографию, сделанную в Юрмале: на снимке — установленная в парке огромная метла, закрепленная на подставках, а на заднем плане — стенд с изображением летящей ведьмы. Президент подписал фото: «Утро в Юрмале: картинка и метла остались, ведьма сбежала. Воскресенье. Август».

Подписчики не остались равнодушны и начали активно шутить в комментариях.

«Жаль, что господин Кариньш не был проинформирован об этом транспортном средстве!»

«А я-то думал, где я вчера после вечеринки ее потерял! Спасибо!»

«Это ведьмин общественный транспорт, хватит сразу на 6–7 человек».

«Сильный ветер и дождь, надо подождать более благоприятных условий для полета».

«Принимаю бронирования на рейс. Лечу искать лето!»

Один из пользователей связал пропажу ведьмы с геополитикой: «Возможно, ей помешали GPS-помехи, которые создает РФ из Калининграда, Псковской области или Беларуси, о которых давно сообщает Агентство гражданской авиации. Или просто никто не пожелал ей удачного полета. Спасибо Эдгару Ринкевичу за шутку, она поднимает настроение».