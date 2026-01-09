Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Назван неожиданный вред частого просмотра коротких видео 0 370

Техно
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Назван неожиданный вред частого просмотра коротких видео
ФОТО: Unsplash

Частый просмотр коротких видеороликов ухудшает когнитивные функции.

Частый просмотр коротких видеороликов в форматах TikTok, Reels и Shorts оказался связан с ухудшением когнитивных функций и психического состояния. К такому выводу пришли авторы крупного систематического обзора и метаанализа, опубликованного в журнале Psychological Bulletin (PB), объединившего данные 71 исследования с участием почти 100 тысяч человек.

Анализ показал умеренную отрицательную связь между вовлеченностью в короткие видео и работой внимания. Наиболее выраженные эффекты были зафиксированы в снижении концентрации и ослаблении тормозного контроля — способности удерживать фокус и подавлять импульсивные реакции. Иными словами, активные зрители коротких роликов чаще испытывают трудности с сосредоточением и самоконтролем.

Негативные ассоциации выявлены и с показателями психического благополучия. Более высокая вовлеченность в короткие видео сопровождалась ростом уровня тревожности и стресса, а также ухудшением качества сна и общего самочувствия. Эти эффекты наблюдались как у молодежи, так и у взрослых пользователей.

При этом решающим фактором, по данным авторов, оказался не столько сам факт просмотра, сколько компульсивный характер использования. Наиболее выраженный вред фиксировался в исследованиях, где оценивалась зависимость от коротких видео, а не просто время, проведенное в приложениях.

Авторы подчеркивают, что выявленные связи не доказывают причинно-следственную зависимость, однако указывают на потенциальные риски для когнитивного и психического здоровья при регулярном и неконтролируемом потреблении короткого видеоконтента.

Читайте нас также:
#стресс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Астрономы предсказали редчайший парад планет 22 января 2026 года
Изображение к статье: Обнаружен неожиданный фактор влияния на сперму и здоровье будущего потомства
Изображение к статье: В Стране Восходящего Солнца любят порядок во всем. Иконка видео
Изображение к статье: Идея слишком глобальна, чтобы все получилось как надо. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Культура &
Изображение к статье: Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии
Наша Латвия
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео