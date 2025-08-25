Несмотря на то что дочь Натальи Кикнадзе и падчерица Ивана Урганта большую часть времени живет в США, интерес к ней у российской публики не ослабевает. Эрике Кикнадзе недавно исполнилось 25 лет, и, кажется, именно сейчас она всерьез начинает формировать собственный путь в модной индустрии.

С ранних лет Эрика пробовала себя в творческих занятиях. Балет ей не очень понравился, а вот увлечение рисованием и модой она решила развивать. Родители полностью поддерживали интересы дочери, поэтому согласились отправить ее учиться за границу. Сначала девушка окончила британскую арт-школу Bedales в Лондоне, а затем переехала за океан и поступила в нью-йоркскую Parsons School of Design. И несмотря на то что диплом о престижном образовании у нее уже давно на руках, Кикнадзе осталась жить и работать в США.

Впрочем, сегодня все чаще появляется и в Москве, где с мамой они открыли студию йоги.

Годы учебы и взросления Эрики прошли под пристальным вниманием прессы. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стала ее история с молодым человеком по имени Муса, с которым она вместе участвовала в акциях против расизма и полицейского насилия. Вскоре пара рассталась, но в семье Кикнадзе к этим отношениям относились спокойно. Ургант даже шутил, что «сам выбирал бойфренда» дочери.

Помимо справедливости и свободы, Эрику давно волнуют темы экологии. Она отказалась от мяса, сортирует мусор, пользуется многоразовыми стаканами и сумками, а в социальных сетях часто поднимает вопросы осознанного потребления. Однако эти посты подписчиков не интересуют так, как ее склонность к провокациям. Девушка активно публикует смелые фото и не боится эпатажа. Несколько лет назад она даже придумала необычный способ заработка: предлагала подписчикам платные видеозвонки, где могла просто слушать, разговаривать или даже плакать вместе с ними.

Карьера Эрики в индустрии моды началась с увлечения моделингом и рекламной кампании линии Heaven от Марка Джейкобса. Однако больших успехов добиться в этой сфере брюнетке с многочисленными тату и постоянными экспериментами со внешностью не удалось. Поэтому вскоре Кикнадзе занялась ресейлом винтажной одежды: сначала для себя, а затем решила превратить это в бизнес. Сейчас она продолжает работать в индустрии моды, устраивает необычные любительские съемки и даже начала всерьез осваивать профессию стилиста. По информации Телеграм-канала «Светские крошки LIVE», дебютным проектом Эрики стало сотрудничество с Анной Делви — скандально известной фигурой, осужденной в США за мошенничество в 2019 году. Кикнадзе участвовала в организации ее фотосессии и с гордостью анонсировала работу в соцсетях.