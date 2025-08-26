Дочь Даны Борисовой сделала большую пластическую операцию, она стремилась добиться тела своей мечты и теперь, признается Полина, оно у нее есть. Пока еще оценить результат и рассмотреть все в деталях она не может, так как носит компрессионное белье.

Снять его можно будет как минимум через пару недель, до этого момента нужно строго соблюдать все рекомендации врачей, чтобы не добавилось проблем и процесс восстановления шел максимально эффективно.

Когда 17-летняя девушка только заговорила об операции, в ее адрес звучало много критики.

«Зачем в 17 лет пластика, ваша красота еще не раскрылась», «Не лучше ли пойти в спортзал и сделать там тело своей мечты, а не ложиться под нож хирурга?» — спешили с непрошенными советами пользователи.

В ответ на это она справедливо задавала вопрос: а как я сделаю грудь своей мечты в спортзале? И вот теперь у нее не только грудь мечты, но и все тело, о котором она мечтала. Сейчас Полина уже дома, и СМИ узнали детали, как прошла операция и что еще планирует изменить в себе девушка.

«У меня была операция на все тело. Я сделала подтяжку и изменила форму груди. Аво время липоструктурирования мне выкачали жир из проблемных зон — это талия и бедра, увеличили ягодицы», — делится Полина.

В операционную девушку забрали в 12 часов, а проснулась она только в 20 вчера, так что сколько непосредственно шла операция она не знает, но полагает, что от 4 до 6 часов.

«По сравнению с ринопластикой эта операция была настоящим чудом небесным. Сразу после операции не было никакой боли, хотя дали обезболивающее. Я даже сейчас не чувствуют, что что-то болит, у меня все хорошо. От наркоза тоже легко отошла, врачи говорят, что как только открыла глаза, сразу спросила: мне снится или мы закончили? Хотя я этого ничего не помню», — делится с нами Полина.

Дома она под присмотром мамы, но в быту, несмотря на то, что носит компрессионное белье, совсем не беспомощна: со всеми делами справляется сами и даже гуляет с собакой. «У меня на следующей неделе день рождения, и, скорее всего, отмечать придется в нем. У меня только руки и лицо свободны», — оптимистично говорит девушка.

Ее новая внешность станет лучшим подарком, а на колкие замечания критиков она не реагирует и не обижается.

«Люди имеют право на свое мнение, главное, чтобы без оскорблений. Но если что, у меня есть своя голова на плечах», — подчеркивает Полина и добавляет, что больше делать никаких операций не планирует. — «А мне больше нечего делать, у меня фигура моей мечты, лицо тоже. Возможно в 40 лет что-то сделаю из-за возрастных изменений. А пока буду наслаждаться отражением в зеркале».