У Агаты Муцениеце новый муж и новая фамилия 3 5481

Lifenews
Дата публикации: 26.08.2025
BB.LV
У Агаты Муцениеце новый муж и новая фамилия
ФОТО: пресс-фото

В Москве в условиях секретности состоялась свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги, и пока в соцсетях обсуждают выбор даты (церемония прошла в тот же день, что и свадьба бывшего мужа актрисы Павла Прилучного три года назад), в СМИ появляются новые подробности торжества.

Известно, что у Агаты теперь не только новый муж, но и новая фамилия. В сети инстаграм она уже подписывается как Агата Дранга.

Жених и невеста попросили гостей не выкладывать фото и видео со свадьбы в соцсетях. Однако известно, что молодожёны посетили несколько люксовых локаций. По примерным подсчётам, всё торжество обошлось молодым в 65 тысяч евро.

Судя по слитым в сеть видео, Агата, которая сейчас находится на поздних сроках беременности, выбрала для свадьбы белое шёлковое платье-комбинацию, молодожёны исполнили для гостей свой свадебный танец, пишут местные СМИ.

Известно, что к алтарю невесту вёл отец жениха (папа Агаты умер много лет назад), кольца паре вынес сын актрисы от Прилучного, из-за которого они сейчас судятся, на празднике также присутствовала дочь бывших супругов Мия.

Слухи о романе Муцениеце и Дранги появились в конце 2024 года, а уже весной стало известно, что она ждёт ребёнка. Пара обручилась в начале мая, затем Агата официально подтвердила, что беременна. Известно, что у них будет девочка. Ребёнок станет третьим для актрисы и первым для 41-летнего Дранги.

Оставить комментарий

(3)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    27-го августа

    Чего? Кто? Зачем это мне? 🙄

    6
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    27-го августа

    Ну и шо, целка?

    6
    3
  • A
    Anim
    27-го августа

    Аленизм неискореним..

    4
    2
Читать все комментарии

