У Агаты Муцениеце новый муж и новая фамилия

В Москве в условиях секретности состоялась свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги, и пока в соцсетях обсуждают выбор даты (церемония прошла в тот же день, что и свадьба бывшего мужа актрисы Павла Прилучного три года назад), в СМИ появляются новые подробности торжества.

Известно, что у Агаты теперь не только новый муж, но и новая фамилия. В сети инстаграм она уже подписывается как Агата Дранга.

Жених и невеста попросили гостей не выкладывать фото и видео со свадьбы в соцсетях. Однако известно, что молодожёны посетили несколько люксовых локаций. По примерным подсчётам, всё торжество обошлось молодым в 65 тысяч евро.

Судя по слитым в сеть видео, Агата, которая сейчас находится на поздних сроках беременности, выбрала для свадьбы белое шёлковое платье-комбинацию, молодожёны исполнили для гостей свой свадебный танец, пишут местные СМИ.

Известно, что к алтарю невесту вёл отец жениха (папа Агаты умер много лет назад), кольца паре вынес сын актрисы от Прилучного, из-за которого они сейчас судятся, на празднике также присутствовала дочь бывших супругов Мия.

Слухи о романе Муцениеце и Дранги появились в конце 2024 года, а уже весной стало известно, что она ждёт ребёнка. Пара обручилась в начале мая, затем Агата официально подтвердила, что беременна. Известно, что у них будет девочка. Ребёнок станет третьим для актрисы и первым для 41-летнего Дранги.